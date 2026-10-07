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मालवा डांस फेस्टिवल में मंडला की सौम्या खरे को पहला अवार्ड, सेमी क्लासिकल डांस से मचाई धूम

मंडला: मंडला शहर की बेटी सौम्या ने एक बार फिर अपना टैलेंट दिखाया. सौम्या ने इंदौर में आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में 500 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया. इंडियन क्लासिक डांस में सौम्या को अब महारत हासिल हो गई है. इसकी झलक इंदौर में आयोजित 4 दिवसीय ऑल इंडिया 23वें कल्चरल नेशनल डांस कॉन्टेस्ट एवं फेस्टिवल ‘मालवा नृत्य महोत्सव 2026’ में दिखी. इस प्रतियोगिता में मंडला की 20 वर्षीय सौम्या खरे ने समां बांध दिया.

मालवा डांस फेस्टिवल में मंडला की सौम्या खरे को पहला अवार्ड (ETV BHARAT)

अखिल नटराजम् अंतर सांस्कृतिक संघ के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में 15 कैटेगरी में करीब 2000 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया. विभिन्न नृत्य विधाओं के बीच आयोजित प्रतियोगिता में सौम्या ने सेमी-क्लासिकल नृत्य वर्ग में करीब 500 प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया. सौम्या खरे को ‘मालवा नृत्य महोत्सव अवार्ड’ से नवाजा गया. इसके साथ ही ही सबसे कम उम्र की गुरु अवार्ड से भी सम्मानित किया गया.

इससे पहले भी सौम्या ने कई मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पुरस्कार हासिल किए हैं. ‘मंडला गॉट टैलेंट’ में भी सौम्या को पहला पुरस्कार मिला था. इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक एवं नृत्य प्रतियोगिताओं में अपनी प्रस्तुतियों से सौम्या ने लगातार अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है. मालवा नृत्य महोत्सव में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, रवीन्द्र नाट्यम, आंध्रनाट्यम, पेरिनी नाट्यम, सत्त्रिया, मणिपुरी, सेमी-क्लासिकल, भारतीय लोक नृत्य, बॉलीवुड, हिप-हॉप और कंटेम्परेरी सहित 15 नृत्य विधाओं में प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में देशभर से आए करीब 2000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

सौम्या खरे के सेमी क्लासिकल डांस पर अवार्ड (ETV BHARAT)

सेमी क्लासिकल डांस में मिला अवार्ड

ईटीवी भारत से बात करते हुए सौम्या खरे ने बताया " बचपन से ही डांस का शौक है. ये शौक मेरी दादी की देन है. 03 साल की उम्र से ही उन्होंने डांस के स्टेप सिखाए. डांस सीखने में परिवार का पूरा सहयोग मिलता रहा. मंडला गोट टेलेंट का खिताब हासिल किया था. इंदौर में आयोजित ‘मालवा नृत्य महोत्सव 2026’ में मैंने सेमी-क्लासिकल डांस वर्ग में करीब 500 प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया. ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है. अब मेरा लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाना है."

मंडला की सौम्या खरे अवार्ड जीतने के बाद परिजनों के साथ (ETV BHARAT)

नकल करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता

सौम्या कहती हैं "आजकल अधिकांश लोग एक-दूसरे की कॉपी करते हैं. इसलिए खुद का टैलेंट दिखता ही नहीं. कोई भी रचनात्मक कार्य हो, उसमें मौलिकता बहुत जरूरी है." सौम्या के पिता पुनीत मोहान खरे कहते हैं "पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं. सौम्या की उपलब्धि से हम काफी खुश हैं. हमारी यही कामना है कि बिटिया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रदर्शन करे."