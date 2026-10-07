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अस्तित्व के संकट से जूझ रही दुर्लभ लघुचित्र कला, 700 वर्ष पुरानी शैली को बचाने की जद्दोजहद जारी

इंदौर: मालवा भूमि त्याग तपस्या और समृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि कला, संगीत और चित्र शैलियों के लिए भी जानी जाती है. हालांकि बदलते दौर के साथ यहां की लघु चित्र शैली अस्तित्व के संकट से जूझ रही है. जिसे बचाने के लिए पहली बार कला जगत से जुड़े पारखी और उभरते हुए चित्रकार मंथन कर रहे हैं.

सन 1360 में जैन चित्र शैली की कल्पसूत्र नामक पारंपरिक लघु चित्रकला पांडुलिपि की विरासत कही जाती थी, जो अब मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे मालवा से भी विलुप्त हो चुकी है. स्थिति यह है कि इस दुर्लभ चित्र शैली से तैयार कोई भी मूल चित्र अब राज्य की आर्ट गैलरी अथवा संग्रहालय में उपलब्ध नहीं है.

मालवा की प्राचीन कला को बचाने की कोशिश (ETV Bharat)

देश भर में इन जगहों पर बचे हैं चित्र

पुणे के प्रख्यात चित्रकार राजेश पाटील बताते हैं कि "मालवा की लघु चित्र शैली 1360 में विकसित होकर रंग प्रधान चित्रों के रूप में अस्तित्व में आई थी, लेकिन इसे सहेजने के कोई भी प्रयास नहीं होने के कारण देश भर में कुछ चित्र ही बचे हुए हैं. जिनमें से अधिकांश लघु चित्र, भारत कला भवन बनारस, कानोरिया आर्ट सेंटर, अहमदाबाद और पटना के पोद्दार इंस्टीट्यूट में ही मौजूद है.

मालवा की प्राचीन कला को बचाने की पहल

दरअसल, यह कला मालवा की प्राचीन कला धरोहर है. इसलिए इसे पहली बार बचाए रखने के लिए इंदौर ललित कला महाविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित हो रही है. इंदौर के शासकीय ललित कला महाविद्यालय की फैकेल्टी गुंजन लद्दड़ा योगी ने बताया, "इस लघु चित्रकला में पुराने दौर के कलाकार मांडना जैसी चित्रकारी करते थे. इसमें लोक कलाओं के समानांतर मोती रेखा और तुलनात्मक रूप से मोटे रंगों की परतों का उपयोग करते हुए चित्रकारी करते थे."

मालवा की दुर्लभ लघुचित्र कला 1360 में हुई विकसित (ETV Bharat)

चित्र शैली को नहीं सहेजना चिंता का विषय

उन्होंने आगे बताया, "समय के साथ इस लघु चित्रकला में भारतीय धार्मिक कथानक और धार्मिक पात्रों को स्थान मिला. जिन्हें तरह-तरह के रंगों से दर्शाया गया. इतनी समृद्ध चित्र शैली को मालवा में ही क्यों नहीं सहेजा गया? यह चिंता का विषय है. क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विरासत का दायरा मालवा से लेकर राजस्थान के बूंदी, बुंदेलखंड में ओरछा तक नजर आता है. जिसे उस दौर में भी मालवा कलम कहा जाता था."

700 वर्ष पुरानी है लघुचित्र कला (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "लघु चित्रकला के जो प्रिंट आज बचें हैं, उनमें भारतीय राज वैभव के अलावा भगवान कृष्ण के कथानक और रामायण के पात्रों से जुड़े लघु चित्र मिलते हैं. जिन्हें प्रकृति प्रदत्त वातावरण और राजसी इमारत के बीच दर्शाया गया है. पहली बार मेरे कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें इस चित्रकार के विषय विशेषज्ञ कॉलेज के नवोदय चित्रकारों को इस कला से रूबरू कर रहे हैं. जिससे आने वाली पीढ़ी इस कला धरोहर के बारे में जान सके."