ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में कुपोषण खा रहा बच्चों की हाइट, अकेले इंदौर में 40 हजार बच्चे प्रभावित

मध्य प्रदेश में 1 लाख 36 हजार बच्चे कुपोषित, इंदौर के ग्रामीण इलाकों में हर तीन में से एक बच्चे की हाइट कम,

SHORT HEIGHT DUE TO MALNUTRITION
हर तीन में से एक बच्चे की हाइट कम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 2:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : मध्य प्रदेश के नोनीहालों को पोषण आहार दिए जाने के बावजूद जहां 1.3 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं. वहीं, अकेले इंदौर जैसे शहर में ऐसे करीब 40000 से ज्यादा कुपोषित बच्चों में लंबाई नहीं बढ़ने की समस्या देखी गई है. बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यहां कुपोषण को ही माना जा रहा है.

हर तीन में से एक बच्चे की हाइट कम

खानपान के लिहाज से सबसे समृद्ध कहे जाने वाले इंदौर जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को पोषक आहार ही नहीं मिल पा रहे हैं. आंगनबाड़ियों में स्थिति यह है कि सेव परमल से लेकर दूषित खाद्य सामग्री बच्चों को परोसी जा रही है. इस स्थिति के चलते जिले में कुपोषण की स्थिति यह है कि यहां हर तीन में से एक बच्चे की लंबाई औसत से भी कम है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 वर्ष की उम्र वाले लड़कों और लड़कियों की लंबाई क्रमशः 110 सेंटीमीटर और 109.4 सेंटीमीटर होना चाहिए जबकि वजन 15 से 17 किलोमीटर होना चाहिए लेकिन इंदौर के 40000 से करीब बच्चे ऐसे हैं, जिनकी लंबाई 96.4 सेंटीमीटर से भी कम है जबकि वजन करीब 12 किलो ही है.

मध्य प्रदेश में 1 लाख 36 हजार बच्चे कुपोषित (Etv Bharat)

हालांकि, महिला एवं बाल विकास विभाग का दावा है की आंगनबाड़ियों में बच्चों को 15 से 20 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलोरी वाला आहार दिया जा रहा है. जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है. हाल ही में जिले के ग्रामीण इलाकों में कुपोषण की गंभीर स्थिति उजागर हुई थी इस मामले के उजागर होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जन सहयोग से एक ऐसी पोषण आहार की तैयार की गई है, जिसके वितरण के बाद माना जा रहा है कि जिले के कुपोषित बच्चों का पोषण किया जा सकेगा.

कुपोषित बच्चों को बांटी जा रही विशेष आहार किट

महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी रजनीश सिन्हा बताते हैं, '' ग्रामीण इलाकों में 1106 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं जिनके सुपोषण का संकल्प अब विभाग की टीम द्वारा लिया गया है.'' उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों को खिलाने के लिए अब एक विशेष प्रकार की पोषण आहार किट तैयार की गई है, जो चिन्हित बच्चों वाली आंगनबाड़ियों में बांटी जाएगी. उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में 35% बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई कम पाई गई है. इनमें से 11 परसेंट बच्चे गंभीर किस्म के नाटेपन का शिकार हैं, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है.''

कुपोषण का बच्चों पर असर

0 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चों का विकास तेजी से होता है. इस दौरान बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन कैलोरी और जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं लेकिन पोषण आहार की कमी के कारण उनकी लंबाई कम होती है. जबकि अंडरवेट होने के साथ वह दुबलेपन का शिकार होते हैं. इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के साथ उनके शारीरिक विकास पर असर पड़ता है. वहीं, हार्मोन और टिशु निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है.

ऐसी है न्यूट्रिशन किट

बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए इस न्यूट्रिशन किट में राजगीर के लड्डू, खोपरा का गोला, सत्तू का आटा, 1 किलो खजूर, तिलपट्टी व अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री शामिल की गई है, जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹500 है. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक, '' महिला बाल विकास द्वारा तैयार की गई किट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है. इसके 1000 पैकेट का वितरण गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए चिन्हित आंगनबाड़ियों में किया जा रहा है.'' उन्होंने बताया ऐसे तमाम बच्चों के नियमित फलों के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिले को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके.''

यह भी पढ़ें-

प्रदेश में इतने बच्चे कुपोषित

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधानसभा 2025 के सत्र में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या 1 लाख 36 हजार है, जिनमें से 29 हजार 830 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं. अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कुपोषण दर 7.79 प्रतिशत है, जिनके पोषण आहार के लिए ₹8 और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर पोषण आहार के मद में ₹12 खर्च किए जा रहे हैं.

TAGGED:

MADHYA PRADESH MALNUTRITION
INDORE MALNUTRITION AND HEIGHT
SHORT HEIGHT CHILDREN INDORE MP
SHORT HEIGHT DUE TO MALNUTRITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.