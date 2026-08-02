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इंदौर में मेजर हमजा आरिफ को नम आंखों से दी विदाई, एक महीने पहले हुई थी शादी

इंदौर के रहने वाले मेजर हमजा आरिफ की जैसलमेर में एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. उनके पार्थिव शव के घर पहुंचते ही परिवार के साथ सभी की आंखे नम हो गईं. सेफी नगर मस्जिद में धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक सबसे पहले नमाज अदा की गई और उसके बाद बड़ी संख्या में मेजर हमजा आरिफ के पार्थिव शव के जनाजे को मस्जिद से बाहर निकल गया. उसके बाद सेना के जवानों के द्वारा बाकायदा पूरे सम्मान के साथ इंदौर के इमली बाजार चौराहे पर मौजूद कब्रिस्तान तक लाया गया.

इस दौरान उनके घर से कब्रिस्तान तक पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए. पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई. तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को देखकर हर किसी की आंखें नम थीं. एक महीने पहले हुई थी शादी, फूट-फूटकर रोईं पत्नी.

इंदौर: मेजर हमजा आरिफ की जैसलमेर में ड्यूटी से लौटते वक्त एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. रविवार को उनके पार्थिव शव को सेना के जवान इंदौर लेकर आए और गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनको सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

अंतिम यात्रा सैफी नगर से माणिकबाग पुल, कलेक्टर चौराहा, राजबाड़ा और सदर बाजार होते हुए इमली बाजार स्थित शिया दाऊदी बोहरा कब्रिस्तान पहुंची. रास्ते भर लोग घरों और दुकानों के बाहर खड़े होकर लोगों ने मेजर को अंतिम सलाम किया.

सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक

राजबाड़ा पर बड़ी संख्या में लोग पहले से मौजूद थे. सेना का वाहन पहुंचते ही भारत माता की जय और मेजर हमजा आरिफ अमर रहें के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. लोगों ने हाथ जोड़कर और सैल्यूट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. कब्रिस्तान में सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इसके बाद धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

एक महीने पहले हुई थी शादी

मेजर हमजा आरिफ के पिता फकरुद्दीन ने बताया, "31 साल के मेजर हमजा आरिफ का विवाह करीब 1 महीने पहले ही हुआ था. शादी के बाद वे कुछ दिन की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे. 9 साल से सेना में नौकरी कर रहे थे. लेफ्टिनेंट, कैप्टन और फिर मेजर बने थे."

अंतिम विदाई के दौरान फूट-फूटकर रोईं पत्नी

अंतिम विदाई के दौरान जब पत्नी ज्योति अरोरा अपने पति को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं तो हर किसी के लिए ये भावुक पल था. उन्होंने तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को नमन किया, लेकिन खुद को संभाल नहीं सकीं और फूट-फूटकर रोईं. गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सेना के अधिकारियों ने उन्हें तिरंगा सौंपा, जिसमें लिपटकर मेजर हमजा आरिफ घर लौटे थे.

इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी देश सेवा को चुना

मेजर हमजा के दोस्त हार्दिक ने कहा, "फ्रेंडशिप डे वाले दिन हमें दोस्त की अंतिम विदाई देना पड़ रही है, यह हमारे लिए काफी दुखद है. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की थी. इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी उन्होंने देश सेवा को चुना. हम सभी दोस्तों में उसने सबसे पहले सेना की नौकरी ज्वाइन की और सेटल हो गया. पढ़ाई में वो हम सभी से शुरू से ही होशियार था."

जैसलमेर में ऊंट से टकराकर पलटा था सेना का वाहन

जैसलमेर में गुरुवार देर रात मेजर हमजा आरिफ अपने 2 साथी अधिकारियों के साथ ड्यूटी पूरी कर सेना के वाहन से अपने कैंप लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में अचानक एक ऊंट सड़क पर आ गया. यह वाहन ऊंट से टकराकर पलट गया. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इस दौरान वाहन कई बार पलटा. इसके बाद सभी घायल अधिकारियों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद मेजर हमजा आरिफ को नहीं बचाया जा सका. इस घटना में 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं और सैन्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.