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कालाकुंड घूम कर लौट रहे थे किशोर, अंधे मोड़ पर भीषण हादसे के शिकार, 3 की मौत

महू के पास पर्यटन स्थल कालाकुंड घूमकर लौट रहे 3 किशोरों का एक्सीडेंट, सभी की मौत. पुलिस मामले की कर रही जांच. रिपोर्ट गौरव कंछल.

Mahu accident 3 teenager died
प्रतीकात्मक तस्वीर (Source: IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 4:35 PM IST

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इंदौर: महू के पास पर्यटन स्थल कालाकुंड घूमने आये 3 किशोर सड़क हादसे का शिकार हो गए. हादसे में तीनों की मौत हो गई. तीनों किशोर अपने अन्य दोस्तों के साथ कालाकुंड घूमने आए थे. कालाकुंड से लौटने के दौरान अंधे मोड़ पर वे हादसे का शिकार हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री के अनुसार "बुधवार को इंदौर के खुड़ैल निवासी निशांत, केशव और सूरज अपने अन्य दस दोस्तों के साथ कालाकुंड पर्यटन क्षेत्र में घूमने पहुंचे थे देर रात सभी लोग अपने घर पहुंच गए परंतु निशांत केशव और सूरज घर नहीं पहुंचे इसके बाद परिजनों ने तीनों की तलाश शुरू की. मामले की जानकारी सिमरोल पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने तीनों युवकों की जंगल में तलाश शुरू की गुरुवार सुबह कालाकुंड के समीप भानबर्डी गांव में सड़क के अंधे मोड़ पर मोटरसाइकिल के हादसे की सूचना मिली.

तीनों किशोरों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क के समीप करीब 5 फीट गहरे गड्ढे से मोटरसाइकिल निकाली. मौके पर तीन किशोर निशांत परमार उम्र 16 साल, केशव परमार उम्र 16 साल और सूरज मृत अवस्था में मिले. पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे. पुलिस हादसे सहित सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है. साथ ही मृतकों के साथ घूमने आए अन्य किशोर और युवकों से भी पूछताछ की जा रही है."

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ग्रामीणों के अनुसार पर्यटन स्थल पहुंचने वाले मोटरसाइकिल चालक कई बार तेज गति से गाड़ी चलाते हैं. रास्तों की जानकारी नहीं होने के चलते हादसों का शिकार होते हैं. स्थानीय रहवासी अजय यादव के अनुसार "पर्यटन क्षेत्र पर पहुंचने वाले युवा कई बार लापरवाही के चलते हादसों के शिकार होते हैं. पर्यटन स्थलों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं. वहीं ग्रामीणों द्वारा भी चेतावनी दी जाती है. फिर भी रास्तों में तेज वाहन चलाने और अनियंत्रित गति के कारण हादसे होते हैं. जिस जगह यह हादसा हुआ वहां सड़क पर एक अंधा मोड़ है. संभवत: तेज गति से चलने के कारण मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित हुई और किशोर हादसे का शिकार हुए."

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MAHU ACCIDENT 3 TEENAGER DIED
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MADHYA PRADESH
MAHU 3 DIED IN ACCIDENT

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