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महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह का इंदौर में सम्मान, बोले-सरकार ने रोका नहीं तो सेना लाहौर तक पहुंच जाती

महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह का इंदौर के प्रेस क्लब में हुआ सम्मान. कहा-आधुनिक युद्ध तकनीक को लेकर गंभीरता जरुरी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

MAHAVIR CHAKRA DIGENDRA SINGH
महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार सिंह का इंदौर में सम्मान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 5:40 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: देश में अदम्य वीरता के लिए पहचाने जाने वाले महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार सिंह ने सैन्य गतिविधियों में बढ़ते सरकारी दखल को निराशाजनक बताया है. उन्होंने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कारगिल युद्ध के समय ही सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लाहौर तक पहुंचने की तैयारी कर ली थी लेकिन सरकार ने सीजफायर करके सेना को रोक दिया.

महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह का इंदौर में सम्मान

कारगिल युद्ध के समय जम्मू-कश्मीर की तोलोलिंग बर्फीली पहाड़ी को दुश्मनों से मुक्त कराकर तिरंगा फहराने वाले महावीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के रहने वाले नायक दिगेंद्र कुमार सिंह का इंदौर प्रेस क्लब में सम्मान किया गया. कारगिल युद्ध के घटनाक्रम पर चर्चा के दौरान नायक दिगेन्द्र कुमार ने कहा, "युद्ध के समय आर्मी इंटेलिजेंस और सेना नहीं बल्कि राजनेता फेल हो जाते हैं."

महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह ने सेना से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा (Etv Bharat)

'कारगिल युद्ध के दौरान लाहौर की तरफ बढ़ने लगी थी सेना'

महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह ने बताया, "कारगिल युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना पाकिस्तान की घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देते हुए लाहौर की तरफ आगे बढ़ने लगी थी. कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई को हमारी रेजीमेंट ने सारी पोस्ट को खाली करके सीधे पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ने का फैसला किया था लेकिन तत्कालीन सरकार ने सीजफायर कर दिया और आर्मी को पीछे हटने का निर्देश दिया."

'पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद कर दी'

दिगेंद्र सिंह ने बताया, "कारगिल युद्ध के बाद में पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद कर दी गई. जो सैनिक 60 साल तक आर्मी में नौकरी करके घर लौटता है तो उसे पेंशन के नाम पर ₹1 नहीं मिलता. तत्कालीन अटल सरकार ने कई अच्छे काम किए लेकिन पेंशन बंद करना जैसा काम ठीक नहीं था."

'चीनी माल का उपयोग बंद कर देना चाहिए'

दिगेंद्र सिंह ने चीनी घुसपैठ की कोशिशें के सवाल पर कहा, "चीन को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि भारत में चीनी माल का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो चीन खुद भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश छोड़ देगा. सेना के मामले में सरकार को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए." उन्होंने कहा, "जिस दिन सरकार आदेश दे देगी उस दिन भारतीय सेना चीन में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसने में सक्षम है."

अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल

दिगेंद्र सिंह ने सरकार की अग्निवीर योजना और सवाल उठाते हुए कहा, "4 साल में अग्निवीर बनने वाले लोग इतने कम समय में अपनी अग्नि का प्रदर्शन ही नहीं कर पाते और फिर गांव पहुंचकर उनकी अग्नि शांत हो जाती है, जो सेवा के लिहाज से सही नहीं है.

एक कमांडो और सैनिक तैयार करने में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं क्योंकि कमांडो और सैनिक को सरकार सब कुछ देती है लेकिन सैन्य सर्विस के बाद उन्हें परेशानियां और तंगी से जूझना पड़ता है." अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि जिन सैनिकों को इसका लाभ मिलना है, उन्हें पहले समय पर पैसा तो मिले.

'आधुनिक युद्ध तकनीक को लेकर गंभीरता जरुरी'

दिगेंद्र सिंह ने कहा, "आज युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है आज ड्रोन के माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है. ऐसे में सेना की तैयारियों और आधुनिक युद्ध तकनीक को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है." उन्होंने सैनिकों के भविष्य और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की इस मौके पर लेफ्टीनेंट कर्नल सुरेंद्र सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित थे.

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