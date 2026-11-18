अन्नकूट महोत्सव पर रणजीत हनुमान का 75000 भक्तों को भोग, लाइन की नो टेंशन, 12 मिनट में मिलेगा प्रसाद
इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, 75000 भक्तों को खिलाया जाएगा भंडारा, हजारों हलवाई काम में जुटे. रिपोर्ट- सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 5:17 PM IST
इंदौर: मंदिरों में भक्तों की ओर से भगवान को भोग लगता ही है. लेकिन इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में भगवान की ओर से भक्तों को भी भोजन कराने की परंपरा है. मंदिर में आंवला नवमी पर आयोजित होने वाले महा अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर यह परंपरा दशकों से निभाई जा रही है. जहां आज बुधवार शाम को भगवान को भोग लगने के साथ करीब 75,000 भक्तों को भोजन कराया जाएगा. भंडारे का कार्यक्रम पूरी रात चलेगा.
हर साल मनाया जाता है महाअन्नकूट पर्व
इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में मौजूद रणजीत हनुमान मंदिर में साल में एक दिन महाअन्नकूट पर्व मनाया जाता है. इस दौरान मंदिर को दानदाताओं की ओर से आयोजन के लिए जो खाद्य सामग्री और प्रसादी प्राप्त होती है, उसे सैकड़ों की संख्या में भक्त मिलकर पहले भोजन प्रसादी तैयार करते हैं. इसके बाद उसे भगवान रणजीत हनुमान को अर्पित करते हैं. इसके बाद शुरू होता है मंदिर प्रशासन और भगवान की ओर से भक्तों को भोजन प्रसादी करने का दौर. जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग और मंदिर से जुड़े भक्त हजारों लोगों को भोजन कराते हैं.
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75 हजार भक्तों के लिए प्रसादी तैयार
मंदिर के मुख्य पुजारी दीपेश व्यास बताते हैं कि, ''इस बार लगभग 70 से 75 हजार भक्तों के लिए प्रसादी तैयार की जा रही है. कल भट्टी पूजन के साथ आयोजन का प्रारंभ हुआ था. प्रसादी के लिए लगभग 75 क्विंटल आटा, 200 डब्बे तेल, 65 डब्बे शुद्ध घी, 20 क्विंटल बेसन, 20 क्विंटल शक्कर, 11 किलो इलायची और करीब 500 से 600 किलो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही साढ़े सात हजार से आठ हजार किलो सब्जी की भी व्यवस्था की गई है. मंदिर में प्रसादी तैयार करने के लिए भक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं. इस आयोजन में क्षेत्र के सैकड़ों हलवाई के अलावा अलग-अलग क्षेत्र के युवा और बुजुर्ग महाअन्नकूट महोत्सव में अपनी धार्मिक सेवा के साथ जिम्मेदारी निभाते हैं.''
इंदौर का सबसे बड़ा महाअन्नकूट महोत्सव
इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर में आयोजित होने वाला यह महोत्सव सबसे बड़ा आयोजन होता है. जिसमें स्वप्रेरणा से हजारों भक्त मंदिर में पहुंचते हैं. इसके बाद पूरे आयोजन में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. मुख्य पुजारी दीपेश व्यास के अनुसार, ''अन्नकूट महोत्सव के दौरान पार्किंग और रोड जाम को लेकर एडीएम, एसडीएम और पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर में व्यापक बैठक हो चुकी है. बाहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ के संचालन की व्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से संभाल रहा है.''
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12 से 15 मिनट में मिल जाएगा प्रसाद
मंदिर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 12 से 15 मिनट के अंदर भक्तों को प्रसाद मिल सके. इसके लिए महिलाओं के लिए 4 कतारें अलग बनाई गई है. पुरुषों के लिए 4 कतारें अलग बनाई गई है. एक काउंटर से डब्बा मिलेगा, दूसरे काउंटर से पूड़ी, रामभाजी, नुक्की और भजिए का प्रसाद मिलेगा. साथ ही बाहर सड़क पर लंबी-लंबी बैरिकेटिंग की गई है, ताकि लोग आराम से अंदर आ सकें और प्रसाद पाकर अपने घर जा सकें. दरअसल रणजीत हनुमान मंदिर होलकर काल मैं स्थापित हुआ था जो पश्चिम क्षेत्र का प्राचीन हनुमान मंदिर है जिससे शहर के हजारों लाखों लोगों की आस्था जुडी हुई है.