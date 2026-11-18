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अन्नकूट महोत्सव पर रणजीत हनुमान का 75000 भक्तों को भोग, लाइन की नो टेंशन, 12 मिनट में मिलेगा प्रसाद

रणजीत हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन ( ETV Bharat )

इंदौर: मंदिरों में भक्तों की ओर से भगवान को भोग लगता ही है. लेकिन इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में भगवान की ओर से भक्तों को भी भोजन कराने की परंपरा है. मंदिर में आंवला नवमी पर आयोजित होने वाले महा अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर यह परंपरा दशकों से निभाई जा रही है. जहां आज बुधवार शाम को भगवान को भोग लगने के साथ करीब 75,000 भक्तों को भोजन कराया जाएगा. भंडारे का कार्यक्रम पूरी रात चलेगा.

हर साल मनाया जाता है महाअन्नकूट पर्व