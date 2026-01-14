ETV Bharat / state

लग्जरी कार से ड्रग्स तस्करी, भोपाल के सेंट माइकल स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार

इंदौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टीपीएस-5 इलाके के पास एक युवक एमडी ड्रग्स लेकर किसी को सप्लाई करने के लिए आने वाला है. पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर थार वाहन के साथ एक युवक को पकड़ा. पकड़े गए आरोपी की पहचान आवान पिता शकील निवासी भोपाल के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 5 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

भोपाल : इंदौर में कनाडिया थाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ भोपाल के संत माइकल स्कूल के प्रिंसिपल अवान शकील को गिरफ्तार किया है. आरोपी मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है. उसके कब्जे से ड्रग्स बरामद किया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ड्रग्स के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि ये ड्रग्स कहां से लाया था और किन-किन लोगों तक सप्लाई की जानी थी. इंदौर के एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया "इस मामले की जानकारी भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच को दी गई है."

वहीं, भोपाल क्राइम ब्रांच के एसीपी सुजीत तिवारी ने कहा "यदि किसी दूसरे शहर में तस्कर पकड़ा जाता है तो संबंधित शहर की पुलिस भी जांच में शामिल होती है. इंदौर पुलिस से संपर्क कर आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी जुटाई जाएगी. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आरोपी का कनेक्शन पहले भोपाल में पकड़े गए ड्रग तस्कर यासीन अहमद उर्फ मछली और उसके नेटवर्क से तो नहीं है."

भोपाल क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स पाउडर मिला है. इसक कीमत करीब 3.5 लाख से ऊपर बताई जा रही है. क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमपी नगर थाना क्षेत्र में खाली मैदान में दो युवक दोपहिया पर बैठे हैं. पुलिस ने उनको घेरकर दबोच लिया.

आरोपियों ने पूछताछ में अपने नाम अयान उर्फ अरबाज, निवासी बुधवारा चार बत्ती चौराहा, भोपाल और अनस खान, निवासी ताज कॉलोनी शाहजहांनाबाद भोपाल बताए हैं. एसीपी क्राइम ब्रांच सुजीत तिवारी ने बताया "दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है."