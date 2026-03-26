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90 दिन में निरस्त हो जाएगा आपका गैस का कनेक्शन, अब लेना पड़ेगा पीएनजी कनेक्शन

भारत सरकार ने खाड़ी देशों में चल रहे तनाव और पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है. भारत सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी कनेक्शन के साथ एलपीजी कनेक्शन भी है, तो उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा और पीएनजी के माध्यम से ही गैस का उपयोग करना होगा.

इंदौर: अगर आपके घर के पास पीएनजी गैस की सप्लाई है तो आपको एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करके पीएनजी कनेक्शन लेना होगा. या फिर आपने पीएनजी कनेक्शन के अलावा एलपीजी गैस कनेक्शन भी ले रखा है तो आपका एलपीजी कनेक्शन अगले 90 दिनों में निरस्त हो जाएगा. मध्यपूर्व में जारी युद्ध के चलते एलपीजी गैस आपूर्ति बाधित होने के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है.

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने दी जानकारी (ETV Bharat)

3 महीने के भीतर निरस्त हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन

इसके साथ ही फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन इलाकों या बिल्डिंग्स में पीएनजी यानी पाइपलाइन गैस की सुविधा उपलब्ध है, वहां रहने वाले सभी उपभोक्ताओं को अगले 3 महीनों के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. अगर तय समय सीमा के भीतर कोई उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन नहीं लेता है, तो उसका एलपीजी कनेक्शन स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा.

विदेशी पेट्रोलियम पर निर्भरता होगी कम

जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया, "पीएनजी गैस की 50 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति देश में ही तैयार होने वाली नेचुरल गैस से होती है और यह एलपीजी के मुकाबले सस्ती भी है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग पीएनजी अपनाते हैं. इससे भारत की विदेशी पेट्रोलियम पर निर्भरता भी कम होगी. इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को जल्द ही अपने गैस कनेक्शन को लेकर आवश्यक निर्णय लेना होगा."

फिलहाल इंदौर में लोगों के पास बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन है. वहीं, कई इलाकों में पीएनजी लाइन होने के बावजूद लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया है. इसके अलावा अधिकांश इलाकों में पीएनजी लाइन मौजूद नहीं है. ऐसी स्थिति में भी पीएनजी कनेक्शन ले पाना मुश्किल है, ऐसे में केंद्र सरकार ने पीएनजी तैयार करने वाली कंपनियों को भी ज्यादा से ज्यादा सर्विस नेटवर्क का विस्तार करने और तेजी से लोगों को कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं. जिससे कि एलपीजी गैस के उपयोग में कमी करके खाड़ी देशों पर भारत की ईंधन की निर्भरता को कम से काम किया जा सके.