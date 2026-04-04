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LPG संकट के बीच रिफिलिंग के नाम पर गैस एजेंसी कर्मचारी ने उड़ा दिए 30 खाली सिलेंडर

मध्य प्रदेश में रसोई गैस के संकट के बीच गैस एजेंसी के कर्मचारी ने उपभोक्ताओं के घर जाकर सिलेंडर लिए और गायब हो गया.

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रिफिलिंग के नाम पर कर्मचारी ने उड़ा दिए 30 खाली सिलेंडर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : मध्य प्रदेश में रसोई गैस के लिए लोग दिनभर लाइनों में लग रहे हैं. इसके बाद भी गैस नहीं मिल रही. गैस सिलेंडर रिफिल कराने की बुकिंग के 20 दिन बाद तक लोगों के हाथ केवल इंतजार लग रहा है. रसोई गैस संकट के बीच कुछ लोग अब धोखाधड़ी पर उतर आए हैं. भरा सिलेंडर डिलीवर कराने के नाम पर खाली सिलेंडर की चोरी के मामले सामने आने लगे हैं.

धोखाधड़ी के शिकार हुए 30 लोग

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में खाली गैस सिलेंडर लेकर भरा देने का आश्वासन देकर एजेंसी का कर्मचारी एक-एक करके 30 लोगों के घर से सिलेंडर ले गया. इसके बाद वह गायब हो गया. उसकी खोज में गैस उपभोक्ता परेशान हैं. काफी तलाश के बाद भी वह जब नहीं मिला तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी. बाणगंगा पुलिस ने गैस एजेंसी के कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

कई घरों से ले गया खाली सिलेंडर

इंदौर के बाणगंगा इलाके में रहने वाले संतोष मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है "गैस सिलेंडर की डिलेवरी करने वाला मुकेश उनके घर से खाली गैस सिलेंडर लेकर गया था. उसने कहा था कि जल्द ही वह इसे भरवाकर रख जाएगा. काफी दिनों उसका इंतजार करते रहे. जब उसका कहीं कोई पता नहीं चला तो गैस एजेंसी प्रबंधक से संपर्क किया, जहां से पता चला कि मुकेश तो नौकरी छोड़कर चला गया है. गैस एजेंसी प्रबंधक ने बताया कि मुकेश और भी उपभोक्ताओं के घर से खाली सिलेंडर ले गया."

गैस एजेंसी पर 15 साल से नौकरी कर रहा था

अभी तक ऐसे 30 लोग सामने आए हैं, जिनसे मुकेश खाली गैस सिलेंडर ले गया. इसके बाद वह गायब है. इस मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "मुकेश गैस एजेंसी में 15 साल से काम कर रहा था. इस दौरान कई उपभोक्ताओं से उसका अच्छा परिचय हो गया. इसी बात का फायदा उठाकर उसने धोखाधड़ी की. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है."

होटलों-रेस्टोरेंट पर युद्ध का असर

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध जैसे-जैसे खिंच रहा है, इसका असर अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है. कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट तो सरकार भी स्वीकार कर चुकी है. कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने से होटलों और चाय-नाश्ता की दुकानों पर खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं.

रसोई गैस के संकट से हालात और बिगड़े

अब रसोई गैस का संकट भी विकराल होता जा रहा है. गैस एजेंसी और गोदामों पर सुबह से देर शाम तक लंबी लाइनें लग रही हैं. फिर भी गैस नहीं मिल रही है. एक सप्ताह से तो इंडेन गैस का बुकिंग नंबर ही आउट ऑफ कवरेज है. लोग बार-बार इस नंबर पर कॉल कर रहे हैं लेकिन फोन लगते ही कट जाता है. एक मैसज आता है कि 4 घंटे बाद कॉल करें. एक सप्ताह से ये 4 घंटे खत्म नहीं हो रहे हैं.

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