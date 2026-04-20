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भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में भव्य कार्यक्रम, लोगों ने देखे महाभारत कालीन हथियार

भगवान परशुराम की जन्मभूमि जानापाव में भव्य कार्यक्रम आयोजित, महाभारत कालीन सैकड़ों अस्त्र और शस्त्र की लगाई प्रतीकात्मक प्रदर्शनी. सीएम मोहन भी हुए शामिल.

LORD PARASHURAMA BIRTHDAY
भगवान परशुराम जयंती पर महाभारत कालीन अस्त्र और शस्त्र की प्रदर्शनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 3:01 PM IST

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इंदौर: अक्षय तृतीया के अवसर पर रविवार को भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां महाभारत कालीन अस्त्र और शस्त्र की प्रतीकात्मक प्रदर्शनी लगाई गई. जिसमें 100 से अधिक अस्त्र और शस्त्र मौजूद था. कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी भाग लिया. इस प्रदर्शनी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची. आने वाले दिनों में महाभारत कालीन अस्त्र और शस्त्र का एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा.

महाभारत कालीन अस्त्र और शस्त्र की प्रदर्शनी

रविवार को भगवान परशुराम का जन्मदिन था, इस अवसर पर इंदौर से करीब 44 किलोमीटर दूर भगवान परशुराम की जन्मभूमि जानापाव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भाग लिया. इसमें महाभारत कालीन अस्त्र और शस्त्र की प्रदर्शनी लगाई गई.

जानकारी देते स्थानीय कलाकार (ETV Bharat)

भगवान परशुराम के जन्मदिन पर भव्य कार्यक्रम

इस प्रतीकात्मक प्रदर्शनी लगाने का मकसद महाभारत काल के अस्त्र और शस्त्र की जानकारी देना था. महाभारत के युद्ध में जिन शस्त्रों का प्रयोग होता था उन शस्त्रों को भी प्रदर्शनी में दिखाया गया है. साथ ही युद्ध के दौरान किस तरह से व्यू रचना बनाकर युद्ध लड़ा जाता था, उसकी जानकारी देने के लिए भी यहां पर व्यू रचना बनाकर उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई.

CM MOHAN YADAV GOVT
भगवान परशुराम जयंती पर जनपाव पहुंचे सीएम मोहन (ETV Bharat)

शस्त्रों निर्माण के लिए 1 लाख श्लोक को पढ़ा गया

महाभारत के प्रमुख योद्धा अर्जुन, द्रोण, करण, दुर्योधन सहित अन्य योद्धा युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग करते थे, उन अस्त्रों को भी प्रदर्शित किया गया है. ऐसे प्रतीकात्मक शस्त्रों को बनाने के लिए महाभारत के 1 लाख श्लोक को पढ़ा गया और इन्हें पढ़ने के लिए तकरीबन 10 महीने का समय लगा, जिसके बाद 10 महीने के दौरान प्रमुख महाभारत के योद्धाओं द्वारा जिन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, उन शस्त्रों को उन श्लोक के माध्यम से चिन्हित किया गया.

PARSHURAM BIRTHPLACE JANAPAV
इंदौर में महाभारत कालीन सैकड़ों हथियारों की नुमाइश (ETV Bharat)

अर्जुन का धनुष, दुर्योधन और भीम गदा भी प्रदर्शनी में हुआ शामिल

40 मजदूरों द्वारा करीब 2 महीने की कड़ी मेहनत कर इन शस्त्रों को बनाया गया है. अर्जुन का धनुष, दुर्योधन और भीम द्वारा जिन गदाओ का प्रयोग किया जाता था उसे भी बनाकर प्रदर्शनी में लगाया गया. इसे बनाने के लिए अलग-अलग वस्तु , लकड़ी, लोहा, मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस सहित अन्य तरह के वस्तुओं का प्रयोग किया गया है.

कलाकार एवं संस्कृति विभाग से जुड़े राज बेंद्रे ने कहा, " पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन जानापाव में किया गया है. इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में जानापाव स्थित टेकरी पर इसे लेकर एक बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां इसी तरह के अस्त्र और शस्त्र रखे जाएंगे."

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