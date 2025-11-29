ETV Bharat / state

भगवान श्री कृष्ण की लाइब्रेरी, 1 लाख ई-बुक का सब्सक्रिप्शन, दुनिया में फैलेगा गीता का सार

भागवत गीता से जुड़ा साहित्य लाइब्रेरी में होगा उपलब्ध ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर और धार जिले भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि रहे हैं. उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण और बलराम ने 64 दिन में 64 विभिन्न कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था. शिक्षा लेने के बाद इंदौर के जानापाव पर्वत पर भगवान कृष्ण ने महर्षि परशुराम से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था. इसके अलावा धार जिले की प्राचीन नगरी अमझेरा में माता रुक्मणी हरण स्थल है. पौराणिक मान्यता के अनुसार यहीं से द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अंधेरा स्थित प्राचीन अंबिकालय से रुक्मणी का हरण किया था और द्वारिका लेकर गए थे.

इंदौर: मध्य प्रदेश में कृष्ण भक्ति के लिए गीता भवन तैयार किए जा रहे हैं. इसी को देखते हुए राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार की जा रही है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित होगी. शहर के प्राचीन गोपाल मंदिर में स्थापित होने वाली इस अनूठी लाइब्रेरी में एक साथ 120 से ज्यादा छात्रों के बैठने की सुविधा होगी. जहां से भगवान कृष्ण से जुड़ी रिसर्च के साथ भागवत गीता का सार पूरी दुनिया समझ पाएगी.

1 लाख ई बुक का सब्सक्रिप्शन (ETV Bharat)

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रही आधुनिक लाइब्रेरी

भगवान कृष्ण के कर्म क्षेत्र इंदौर में देवी अहिल्याबाई होल्कर ने गोपाल मंदिर का निर्माण भी कराया था. यहां पर भगवान कृष्ण की भक्ति के केंद्र के रूप में गीता भवन स्थापित है. फिलहाल राज्य सरकार ने गीता भवन से प्रेरित होकर प्रदेश के सभी जिलों में गीता भवन स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस बीच इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 से अधिक सीटों का सभागार और ऑडिटोरियम के साथ 120 सीटर आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है.

भागवत गीता से जुड़ा साहित्य लाइब्रेरी में होगा उपलब्ध

इस लाइब्रेरी में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े मध्य प्रदेश के कथानकों के अलावा कृष्ण साहित्य, गीता सार और भागवत गीता से जुड़ा साहित्य पाठकों के लिए उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा यहां भगवान कृष्ण से जुड़ी लीलाओं पर अध्ययन के लिए अध्ययन साहित्य और अध्ययन केंद्र विकसित होगा. इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव बताते हैं कि "स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किये जा रहे इस परिसर को डेडीकेटेड रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया है."

भगवान कृष्ण को समर्पित लाइब्रेरी (ETV Bharat)

1 लाख ई-बुक का लिया गया है सब्सक्रिप्शन

लाइब्रेरी के लिए भगवान कृष्ण पर आधारित 1 लाख ई-बुक और डिजिटल बुक का सब्सक्रिप्शन लिया गया है. इन किताबों को पढ़ने के लिए डिजिटल डिवाइस और लैपटॉप भी उपलब्ध रहेंगे. लाइब्रेरी में डिजिटल क्षेत्र के अलावा ऑफलाइन बुक एरिया भी रहेगा. इसके अलावा यहां प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश में भगवान के पौराणिक उल्लेख और कथानकों पर आधारित सुंदर चित्रण होगा. इससे कृष्ण भक्तों को भगवान कृष्ण से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी मिल सकेगी.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहा आधुनिक लाइब्रेरी (ETV Bharat)

लाइब्रेरी की पूरी थीम भगवान कृष्ण से जुड़ी होगी. लाइब्रेरी के द्वार पर राधा कृष्ण की पेंटिंग तैयार की जा रही है. इसके अलावा लाइब्रेरी के हर कक्ष में भगवान कृष्ण के अलग-अलग रूपों की पेंटिंग होगी.