नगर निगम के अधिकारी करोड़ों के आसामी, लोकायुक्त की छापेमारी में आय से 216 प्रतिशत अधिक की संपत्ति का खुलासा
इंदौर लोकायुक्त की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की संपत्ति का हुआ खुलासा, 65 हजार था अधिकारी का वेतन, इंदौर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 2:20 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है. लोकायुक्त को पिछले काफी दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी के पास आय से कई ज्यादा की संपत्ति मौजूद है. शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप की तैयारी की और गुरुवार को अधिकारी के घर व अन्य ठिकानों पर दबिश दी. लोकायुक्त की इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है.
आय से 216 प्रतिशत अधिक की संपत्ति
इंदौर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है. और इसी के तहत नगर निगम के सहायक निगम अधिकारी के निवास पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कुल आय से 216. 35 प्रतिशत अधिक की संपत्ति पाई गई. लोकायुक्त निरीक्षक आशुतोष मिठास के मुताबिक, '' आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय को शिकायत मिली थी, जिसके बाद लोकायुक्त की दो टीमें बनाई गई थीं. इस टीम ने नगर निगम के सहायक राजस्व के पद पर पदस्थ जितेंद्र पांडे के निवास आनंद नगर एक्सटेंशन नवलखा, और छात्रावास गुलमोहर पर कार्रवाई की गई है.
सोने के जेवर, चल-अचल संपत्ति समेत कई दस्तावेज जब्त
लोकायुक्त निरीक्षक ने बताया कि सहायक राजस्व अधिकारी को निगम में 31 वर्ष का सेवाकाल हो चुका है, जिसमें 80 लाख की कुल आय का आंकलन किया गया. लेकिन अधिकारी की कुल आय 2 करोड़ 53 लाख रुपए पाई गई है. जो की वैध आय से 1 करोड़ 73 लाख अधिक है. इसके हिसाब से 216.35 प्रतिशत कुल आय से अधिक है. संपत्ति के मामले में आनंद नगर का मकान 40 बाय 50 का भूखंड है, गजाधर नगर गुलमोहर में एक छात्रावास संचालित होता है, जो की पत्नी के नाम पर ही है. साथ ही बेटे और पत्नी के नाम पर चार पहिया और दो पहिया वाहन पाए गए हैं.
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लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक नगर निगम अधिकारी के घर पर कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नगदी के साथ ही नवीन संपत्ति खरीदने से जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं और बैंक खातों के साथ लॉकर की भी जांच पड़ताल की जा रही है. लोकायुक्त की टीम इस मामले में जांच कर आगे भी बड़े खुलासे कर सकती है.