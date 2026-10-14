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पुलिस की नौकरी से रहता था गैर हाजिर, प्रॉपर्टी निकली 6.5 करोड़ से ज्यादा

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इंदौर : लोकायुक्त ने इंदौर पुलिस में हेड कांस्टेबल के 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर तकरीबन 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है. इस पूरे मामले में लोकायुक्त द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. लोकायुक्त अधिकारियों का दावा है कि हेड कॉन्स्टेबल ड्यूटी से गैर हाजिर रहता था और उसके पास 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई है. इस मामले में जल्द ही कुछ और खुलासे होने की बात कही जा रही है.

हेड कॉन्स्टेबल के 15 ठिकानों पर छापा इंदौर लोकायुक्त को पिछले दिनों यह शिकायत मिली थी कि इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थ आरक्षक फिरोज खान द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है. इसी सूचना के आधार पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने टीम गठित की और प्रधान आरक्षक जो कि चालक के पद पर पदस्थ था, उसके 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की. लोकायुक्त की इन कार्रवाइयों में इंदौर देवास के साथ ही उज्जैन के ठिकाने भी शामिल हैं. फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जांच पड़ताल के दौरान इंदौर के स्कीम नंबर 94 ,श्रीनगर, बाणगंगा में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है.