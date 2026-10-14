पुलिस की नौकरी से रहता था गैर हाजिर, प्रॉपर्टी निकली 6.5 करोड़ से ज्यादा
इंदौर में प्रधान आरक्षक के घर लोकायुक्त की कार्रवाई में बड़ खुलासा, 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा, जांच जारी, संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:34 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 1:42 PM IST
इंदौर : लोकायुक्त ने इंदौर पुलिस में हेड कांस्टेबल के 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर तकरीबन 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है. इस पूरे मामले में लोकायुक्त द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. लोकायुक्त अधिकारियों का दावा है कि हेड कॉन्स्टेबल ड्यूटी से गैर हाजिर रहता था और उसके पास 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई है. इस मामले में जल्द ही कुछ और खुलासे होने की बात कही जा रही है.
हेड कॉन्स्टेबल के 15 ठिकानों पर छापा
इंदौर लोकायुक्त को पिछले दिनों यह शिकायत मिली थी कि इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थ आरक्षक फिरोज खान द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है. इसी सूचना के आधार पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने टीम गठित की और प्रधान आरक्षक जो कि चालक के पद पर पदस्थ था, उसके 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की. लोकायुक्त की इन कार्रवाइयों में इंदौर देवास के साथ ही उज्जैन के ठिकाने भी शामिल हैं. फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जांच पड़ताल के दौरान इंदौर के स्कीम नंबर 94 ,श्रीनगर, बाणगंगा में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है.
6 करोड़ रु की संपत्ति कैसे अर्जित की?
वहीं, देवास और उज्जैन में कृषि भूमि के दस्तावेज लोकायुक्त को जांच पड़ताल में मिले हैं. पुलिस सेवा के तहत हेड कॉन्स्टेबल की संपत्ति ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए थी लेकिन फिरोज खान द्वारा अलग-अलग तरह से तकरीबन 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की गई. वहीं, स्कीम नम्बर 94 में आरोपी कॉन्स्टेबल द्वारा एक बिल्डिंग भी बनवाई, जिसमें अलग-अलग तरह से करोड़ों रुपए के फ्लैट का निर्माण भी किया.
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ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहा था हेड कॉन्स्टेबल
सबसे चौंकाने वाली बात ये है किप्रधान आरक्षक पुलिस सेवा से भी पिछले काफी दिनों से गैर हाजिर चल रहा है. इसकी जानकारी लोकायुक्त की टीम ने इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है. वहीं, आने वाले दिनों में लोकायुक्त इस पूरे मामले में कुछ खुलासे और भी कर सकती है. जांच के दौरान तकरीबन 4 से 5 बैंक अकाउंट की जानकारी भी लोकायुक्त को मिली है, जिन्हें खंगाला जा रहा है.