परिवार को छोड़ लिव-इन में रह रही युवती ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच
इंदौर में लिव-इन में रही स्विमिंग टीचर ने की आत्महत्या, शादी-शुदा थे दोनों पार्टनर, अपने परिवारों को छोड़ 10 साल से रह रहे थे साथ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 11:02 PM IST
इंदौर: राऊ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया है. युवती एक युवक के साथ लिव-इन में रहती थी. इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद युवती ने खौफनाक कदम उठा लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. युवती जहां रहती थी, उसके आसपास रहने वाले रहवासियों से भी घटना के विषय में जानकारी जुटाई जा रही है.
10 सालों से लिव-इन में रह रही थी युवती
मामला इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र का है. इस क्षेत्र के मल्टी में रहने वाली एक स्विमिंग टीचर ने आत्महत्या कर ली. युवती हाशिम राजन नामक युवक के साथ 10 साल से लिव-इन में रह रही थी. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के रहवासियों के बयान लिए. रहवासियों ने पुलिस को बताया कि निकिता और हाशिम राजन के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था. संभवत उसी के चलते उसने इस तरह का कदम उठाया है.
गैस सिलेंडर चालू कर धमकी देने का आरोप
पुलिस ने हाशिम राजन से भी पूछताछ की. पूछताछ के दौरान हाशिम राजन ने पुलिस को जानकारी दी है कि युवती ने आत्महत्या से पहले फ्लैट में गैस सिलेंडर भी चालू कर दिया और वह लगातार धमकी दे रही थी कि वह आत्महत्या कर लेगी. इसी दौरान उसने ये कदम उठा लिया.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस हाशिम राजन को हिरासत में लेकर उससे आगे की पूछताछ कर रही है. साथ ही युवती के मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है.
इंदौर डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया "दोनों शादी-शुदा थे और दोनों के अपने-अपने बच्चे भी थे. लेकिन दोनों अपनी पति व पत्नी को छोड़ 10 साल से लिव-इन में रह रहे थे. दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद युवती ने आत्मघाती कदम उठाया. इस मामले में पुलिस काफी बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.