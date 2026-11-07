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इंदौर के लाइव कॉन्सर्ट में 4 गाने नहीं गा पाएंगे सिंगर दिलजीत दोसांझ, जिला प्रशासन ने लगाया बैन

इंदौर में 4 गाने नहीं गा पाएंगे सिंगर दिलजीत दोसांझ ( Source : ANI )

इंदौर : चर्चित पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के इंदौर में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट पर एंटरटेनमेंट टैक्स वसूली का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि अब इंदौर जिला प्रशासन ने उनके चार चर्चित गीतों की प्रस्तुति पर रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर आयोजकों को पत्र लिखा है.

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