इंदौर के लाइव कॉन्सर्ट में 4 गाने नहीं गा पाएंगे सिंगर दिलजीत दोसांझ, जिला प्रशासन ने लगाया बैन
इंदौर में 15 नवंबर को चर्चित पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम. जिला प्रशासन ने आयोजकों को समझाई गाइडलाइन. हाई कोर्ट के फैसले का हवाला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 4:58 PM IST
इंदौर : चर्चित पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के इंदौर में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट पर एंटरटेनमेंट टैक्स वसूली का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि अब इंदौर जिला प्रशासन ने उनके चार चर्चित गीतों की प्रस्तुति पर रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर आयोजकों को पत्र लिखा है.
इंदौर के C21 में 15 नवंबर को प्रोग्राम
15 नवंबर को शहर के C21 मॉल में मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम में उनके चार गाने, जिसमें पटियाला पैग, 5 तारा टीके, जीभ वीच लमबिया और जट उठे फायर करदा ... की प्रस्तुति नहीं होंगे. इंदौर जिला प्रशासन ने इस बारे में पत्र C21 मॉल के मैनेजर को जारी किया है. पत्र में जिला प्रशासन ने इन गानों को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है.
जिला प्रशासन के पत्र का ये है सार
जिला प्रशासन ने पत्र में लिखा है "लाइव कॉन्सर्ट में छोटे बच्चे भी आएंगे जो उन्हें गानों में किए गए उल्लेख के हिसाब से उत्पादों के प्रयोग के लिए उकसाते हैं. इसके अलावा उन गानों में हिंसा और नशे की उग्र भावना हो सकती है. इसलिए इन गानों की प्रस्तुति नहीं होना चहिए." डॉ.पंडित राव धरनेकर ने हाई कोर्ट के आदेश के हवाला देकर इंदौर जिला प्रशासन को चिट्ठी भेजी थी, जिसमें उन्होंने 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में इन गानों की प्रस्तुति नहीं होने को लेकर आवेदन किया था.
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मनोरंजन शुल्क पर भी हुआ था विवाद
इंदौर जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट की अवहेलना की स्थिति में इन गानों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है. महिला एवं बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया "दिलजीत दोसांझ के कर्यक्रम को लेकर पत्र जारी किया है. क्योंकि संबंधित गाने आपत्तिजनक हैं, जो बच्चों को नशा और हिंसा के लिए उकसाने जैसे प्रतीत होते हैं." इंदौर में दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट सारेगामा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है, जिसके मनोरंजन शुल्क को लेकर भी विवाद सामने आया था. हालांकि इसका निराकरण हाल ही में हो गया है.