इंदौर की तरह अजमेर पर भी संकट! नालों और सीवरेज लाइन से होकर गुजर रही पेयजल लाइन, लोगों में डर और चिंता

देश में इंदौर समेत कई जगहों पर दूषित पानी के कारण कई लोगों ने जान गंवाई है. ऐसे में अजमेर में भी दूषित पानी को लेकर लोगों में डर और चिंता है. अजमेर शहर में दो विधानसभा क्षेत्र हैं. इनमें अजमेर उत्तर में 44 वार्डों में 80 हजार 445 और दक्षिण में 36 वार्डों में 49 हजार 534 मकानों में पेयजल सप्लाई बीसलपुर परियोजना से होती है. शहर में बाहरी और अंदरूनी हिस्सों में पेयजल सप्लाई के लिए भूमिगत जाल बिछा हुआ है. इनमें ज्यादातर पाइपलाइन नाले, नालियों और सीवेज लाइन से होकर गुजर रही है. इनमें मुख्य पाइपलाइन भी हैं, जिनके माध्यम से पानी टंकियों तक जाता है. इन पाइपलाइन में छेद होने पर नाले नालियों का पानी घुस जाता है और बारीक छेद के बारे में पता तक नहीं चल पाता. यही गंदा पानी सप्लाई के साथ घरों तक पंहुच जाता है और लोग बीमार हो जाते हैं.

इस कारण लीकेज होने पर लोगों के घरों में दूषित जल पंहुच जाता है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. नवंबर से अभी तक कई क्षेत्रों में दूषित पानी की सप्लाई के मामले सामने आए. वहीं, दूषित पानी पीने से 70 से भी ज्यादा लोग बीमार भी हो चुके हैं. लोगों को डर और चिंता है कि दूषित पानी से कहीं इंदौर में हुई घटना की पुनरावृति न हो. हालांकि, जलदाय विभाग दूषित पानी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए काम भी कर रहा है.

अजमेर: स्मार्ट सिटी अजमेर में पेयजल सप्लाई के लिए बिछाए गए पाइपलाइन के जाल की स्थिति चिंताजनक है. बीसलपुर परियोजना से अजमेर शहर के सवा लाख से अधिक घरों को सप्लाई होती है. बीसलपुर की मुख्य पाइपलाइन से शहर के हर हिस्से में दी जाने वाली पेयजल की सप्लाई जिन पाइपों के माध्यम से दी जाती है वे गंदे नालों, नालियों या सीवरेज लाइन से होकर गुजर रही है.

इन क्षेत्रों में हो चुकी है दूषित जल की सप्लाई : अजमेर में पेयजल पाइपलाइन में लीकेज के कारण नवंबर से अभी तक हुई है. इनमें गुलाब बाड़ी, धोला भाटा, गहलोत की डूंगरी, नया बाजार, कोटड़ा, रामनगर में दयानंद कॉलोनी आदि क्षेत्र शामिल हैं. रामनगर और धोला भाटा, नया बाजार में 70 से अधिक लोग पीलिया के शिकार हुए थे. इनमें सर्वाधिक बीमार लोगों की संख्या रामनगर स्थित दयानंद कॉलोनी की है. यह क्षेत्र अजमेर उत्तर में है. यहां के विधायक वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष भी हैं. इस क्षेत्र में जलदाय विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पड़ताल की तो सामने आया था कि क्षेत्र की पेयजल लाइन सीवरेज की लाइन में मिक्स हो रही थी.

इन क्षेत्रों में अधिक समस्या (ETV Bharat GFX)

इंदौर में हुई घटना ने बढ़ाई चिंता : अजमेर शहर में पेयजल लाइन नाले और नालियों के अलावा सीवेज लाइन से होकर गुजर रही है. इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की मौत की घटना के बाद अजमेर में लोगों के डर और चिंता का कारण भी दूषित पानी ही है. नया बाजार क्षेत्र में रहने वाले कांति शर्मा बताते हैं कि इंदौर की घटना काफी भयावह थी. इंदौर जैसा हादसा अजमेर में नहीं हो. दो माह से अजमेर में भी देखा गया है कि शहर की कई हिस्सों में निश्चित पानी की सप्लाई के मामले सामने आए. दूषित पानी आने का कारण पाइपलाइन में लीकेज होना है, जो नालों और सीवरेज से होकर गुजर रही है.

गुलाब बाड़ी, धोला भाटा, कैसरगंज, नया बाजार, रामनगर आदि क्षेत्रों में दूषित पानी की सप्लाई के मामले सामने आए थे. इस कारण कई लोग पीलिया से भी ग्रसित हो गए थे. हालांकि, जलदाय विभाग ने सक्रिय होकर दूषित पानी को रोकने और क्षेत्र में अलग-अलग जगह से सैंपलिंग भी ली थी, लेकिन दूषित पानी को रोकने के लिए स्थाई योजना बनानी चाहिए. श्रम विभाग के कंट्रोल रूम को भी अलर्ट मोड पर रहना चाहिए ताकि किसी भी क्षेत्र से आने वाली शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो. शर्मा ने बताया कि उनके परिवार से भी दो बच्चों को दूषित पानी के कारण पीलिया हुआ था. दोनों बच्चे ठीक हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए.

यहां से गुजर रही पेयजल की लाइन (ETV Bharat Ajmer)

शासन और प्रशासन रहें संवेदनशील : सामाजिक कार्यकर्ता रमेश लालवानी ने बताया कि पिछले दो माह से दूषित पानी की सप्लाई के कई मामले सामने आ चुके हैं. लोग पीलिया के शिकार हो रहे हैं. देश में भी कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां दूषित पानी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. स्वच्छ जल महत्वपूर्ण जरूरत है. इसको लेकर सरकार और प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए. पेयजल की स्वच्छता को लेकर मॉनिटरिंग होनी चाहिए. पेयजल में क्लोराइड की मात्रा को भी देखना चाहिए. क्लोराइड की अधिक मात्रा भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. लालवानी ने कहा कि जलदाय विभाग के पास शहर में बिछी पेयजल लाइन का नक्शा होता है. जहां भी लाइन पुरानी हो चुकी है, उसे तुरंत बदल दिया जाना चाहिए. नालों और सीवरेज लाइन से पेयजल लाइन को दूर रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में कभी पाइपलाइन लीकेज होने पर उसमें गंदा पानी न जा सके.

इनका कहना है : जलदाय विभाग में एडिशनल चीफ इंजीनियर रामचंद्र राड बताते हैं कि दूषित पेयजल की सप्लाई की शिकायत को प्राथमिकता से लिया जाता है. दूषित पेयजल सप्लाई पर तुरंत अंकुश लगाया जाता है और जिस क्षेत्र में दूषित पेयजल की सप्लाई हुई है, वहां पर सैंपलिंग ली जाती है. शहर में 283 सप्लाई जोन है. दूषित पानी के मामले जहां भी सामने आते हैं, उनकी पड़ताल में ज्यादातर बात यह सामने आती है कि घरेलू उपभोक्ता की पाइपलाइन में लीकेज होने से सर्विस लाइन में दूषित पानी चला जाता है. उपभोक्ता की पाइपलाइन नाली से होकर उनके घर तक जाता है. लाइन में लीकेज होने पर नाली का पानी उसमें घुस जाता है, जो सर्विस लाइन में पंहुचकर पानी को दूषित कर देता है. ऐसे मामले ज्यादातर पुरानी बसावट वाले क्षेत्रों में हैं.

पेयजल की लाइन की स्थिति (ETV Bharat Ajmer)

उन्होंने बताया कि भूमिगत पाइपलाइन भीतरी बसावट में डाली जाती है. नहीं चाहते हुए भी कोई विकल्प नहीं होता. इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि लाइन यदि पुरानी है तो उसे तुरंत रिप्लेस करवा लें. दूषित पानी की सप्लाई होने की विभागों को शिकायत मिली थी. विभाग ने त्वरित कार्रवाई की और दूषित पानी को रोका. साथ ही उन क्षेत्रों में घर-घर सैंपलिंग की कार्रवाई भी की. अपने घर में आ रही उपभोक्ता लाइन को समय-समय पर देखते रहें और यदि उसमें लीकेज है तो तुरंत उसे बदलवा लें. ज्यादातर इस तरह की लाइन नालियों में से होकर गुजराती है, जो लंबे समय होने के कारण गल जाती है. नाली में जब पानी अधिक होता है तो वह घरेलू उपभोक्ता की लाइन में घुस जाता है और सर्विस लाइन तक पहुंच जाता है. अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह उपभोक्ता की लाइन को चेक करें और लीकेज है तो उपभोक्ता को नोटिस दें और उसे ठीक करवाएं.