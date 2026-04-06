फैक्ट्री में चल रहा था शादी समारोह, दूसरी मंजिल से लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिरी, कई घायल
इंदौर में दूसरी मंजिल से लिफ्ट गिरने से 12 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती. मामले की जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 3:34 PM IST
इंदौर: चंदनगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. जहां शादी समारोह के दौरान एक बिल्डिंग में लगी लिफ्ट अचानक दूसरी मंजिल से गिर गई. इस हादसे में लिफ्ट में सवार 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं. फिलहाल पूरे मामले की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है.
लिफ्ट में सवार थे 12 लोग
पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है. चंदन नगर थाना क्षेत्र में मौजूद बबलू उर्फ मोहम्मद शरीफ के चूल्हा भट्टी कारखाने में उनकी भतीजी आयशा की शादी का कार्यक्रम था. फैक्ट्री में दूल्हे और दुल्हन के परिजन को ठहराया गया था. इस दौरान दूसरी मंजिल पर दुल्हन को देखने के लिए दूल्हे पक्ष की महिलाएं जा रही थी, तभी अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट गई. जिससे लिफ्ट में सवार 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही फौरन लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि सभी की हालत अस्थिर बनी हुई है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई. जिन लोगों को निजी अस्पताल में पहुंचाया गया था उस अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पूरे मामले की जानकारी चंदननगर पुलिस को दी गई. इसके बाद चंदन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. इसके अलावा पुलिस द्वारा सभी घायलों के बयान दर्ज कर लिया गए हैं.
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एडिशनल डीजीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, "मेहमान शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, इस दौरान लिफ्ट टूट जाने के कारण घटनाक्रम घटित हुआ है. घटना में घायल सभी लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है."