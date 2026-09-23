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मध्य प्रदेश में लिफ्ट एक्ट! मकान मालिक को कराना होगा एस्केलेटर और लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन

मध्य प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों से लिफ्ट दुर्घटना की खबरें आ रही हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार अब लिफ्ट से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक कानून बनाने जा रही है. राज्य की इमारतों में लगी लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, यह कानून मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास विभाग ने बनाया है.

इंदौर: मध्य प्रदेश सहित देशभर में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं. लेकिन इसके बावजूद आज तक कई राज्यों में लिफ्ट को लेकर कोई ठोस कानून नहीं है. मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मंगलवार को एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अचानक लिफ्ट गिरने के कारण करीब 7 लोग घायल हो गए हैं. जिनमें से एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है. मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही लिफ्ट संबंधी दुर्घटनाएं रोकने के लिए अब सरकार कानून बनाने जा रही है.

इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा. इसमें लिफ्ट की मंजूरी, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस वगैरह के नियम हैं. पुरानी इमारतों में लगी सभी मौजूदा लिफ्ट और एस्केलेटर को अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना जरूरी होगा. अधिकारियों के मुताबिक, बिल का ड्राफ्ट जल्द ही सीनियर सेक्रेटरी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा. मंजूरी के बाद, इसे कैबिनेट में लाया जाएगा."

लिफ्ट सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

बीते मंगलवार को जूनी थाना क्षेत्र में अचानक चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरने के कारण से एक बड़ा हादसा हो गया. हादसे में 7 लोग घायल हो गए. इसमें पंजाब से घूमने आए 6 लोग भी शामिल हैं. जिस बिल्डिंग में यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, वह सालों पुरानी बताई जा रही है. जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

5 स्टार होटल में फसीं अधिकारी की पत्नी

इसके अलावा राजधानी भोपाल में एक मशहूर 5 स्टार होटल में रविवार सुबह लिफ्ट अचानक खराब हो गई. जिसके कारण एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की पत्नी समेत तीन लोग करीब 20 से 25 मिनट तक अंदर फंसे रहे. घटना की सूचना मिलते ही तुरंत नगर निगम की टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

इंदौर लिफ्ट में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया (ETV Bharat)

होटल की तीन लिफ्ट अस्थायी रूप से सील

हादसे के बाद निगम के फायर ब्रिगेड, विद्युत और स्वास्थ्य अमले ने तुरंत होटल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की. जांच के दौरान ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस सहित कई कमियां मिलीं. ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस तकनीकी खराबी और बिजली जाने के वक्त यात्रियों को सुरक्षित नजदीकी फ्लोर तक पहुंचाने का काम करता है. इसके बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए होटल की तीन लिफ्टों को अस्थायी रूप से सील कर दिया है.

इन राज्यों में लागू है लिफ्ट नियम

वर्तमान में कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सहित 10 भारतीय राज्यों में लिफ्ट लाइसेंस की आवश्यकता है. प्रत्येक राज्य का लिफ्ट अधिनियम उस राज्य के भीतर लिफ्टों के लिए अलग-अलग प्रावधान है. जिसका राज्यों में पालन करना अनिवार्य है.