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इंदौर में किराए के घर में नहीं मिली लैब्राडोर को एंट्री, एडॉप्शन के लिए डॉगी को मिला परिवार

इंदौर: कई डॉग लवर अपने डॉग को घर में साथ रखना चाहता है और किसी को अपने घर के आसपास भी डॉग की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती. इंदौर में इसी कशमकश का शिकार हुई ढाई महीने की लैबराडोर डॉग औली, जिसे किराए के घर में जगह नहीं मिलने के कारण अब फ्री एडॉप्शन के तहत एक अन्य डॉग लवर को गोद दिया जा रहा है.

इंदौर के डॉग रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रही ढाई महीने की लैबराडोर नस्ल की औली डॉग को अब अपने नए पेरेंट्स का इंतजार है. 15 सितंबर को इस नन्ही डॉग को हार्दिक और ऐश्वर्या शर्मा ने पालतू पशुओं की दुकान में मौजूद पिंजरे में बुरी तरह रखे जाने से व्यथित होकर खुद पालने के लिए 12000 में खरीदा था, लेकिन जैसे ही वह औली को लेकर घर आए तो उनके मकान मालिक ने अपने घर में कुत्ते को रखे जाने से इनकार कर दिया. इस दौरान दोनों ने मकान मालिक को मनाने की लाख कोशिश की और उन्हें डॉग के लिए अतिरिक्त किराया देने की पेशकश भी की लेकिन मकान मालिक तैयार नहीं हुए.

परिवार ने डॉगी को गोद देने का किया निर्णय (ETV Bharat)

एडॉप्शन के लिए मिला परिवार

इस स्थिति में हार्दिक और ऐश्वर्या ने मकान खाली करने का भी प्लान बनाया लेकिन इसके लिए उनके पैरेंट्स सहमत नहीं थे. ऐसी स्थिति में उन्हें अपने डॉग को हॉस्टल में प्रतिदिन 300 रुपए के हिसाब से रखना पड़ा. इस दौरान उन्हें उनकी ही तरह उनकी डॉगी की देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति की तलाश थी. इसके लिए डॉगी हाउस के संचालक बलराज झाला ने उनकी मुलाकात कई परिवारों और डॉग लवर से कराई. इसके बाद शर्मा दंपति को अब एक ऐसे डॉग लवर मिल गए हैं जो उनकी औली की उनकी ही तरह देखभाल करेंगे. लिहाजा वे अब अपनी डॉग को फ्री एडॉप्शन में डॉग लवर को दे रहे हैं.

औली के पपीस पर रहेगा हक

हार्दिक शर्मा की पत्नी ऐश्वर्या बताती हैं, "उन्होंने औली को किसी को गोद देने के लिए नहीं खरीदा था बल्कि वह उसे खुशहाल जिंदगी देना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों उनके साथ नहीं दे रही हैं. उन्होंने जिस डॉग लवर को फ्री एडॉप्शन के लिए चुना है, उनके सामने शर्त भी रखी है कि जब भी औली के पपीस होंगे तो उन्हें पालने के लिए पपीस देना होगा."

गोद देने के लिए फैमिली का सिलेक्शन

लैबराडोर औली को गोद देने के लिए बाकायदा सूचना जारी की गई. जिसमें डॉगी हाउस से जुड़े डॉग लवर की शर्मा दंपति के साथ कई दौर की बैठक हुई. इस दौरान शर्त यही थी कि जिस तरह वह अपनी डॉग को रखना चाहते थे वह इसी तरह दूसरे घर में भी रहे. डॉगी हाउस के संचालक बलराज झाला ने बताया, "ऑनलाइन या मैन्युअल नीलामी की स्थिति में उन्होंने पर्ची डालने का फैसला किया था क्योंकि डॉग को अडॉप्ट करने के लिए 15 से 20 लोग लाइन में थे लेकिन मौके पर शर्मा दंपति ने उसे निशुल्क एडॉप्शन पर देने का फैसला किया इसके बाद नीलामी टल गई.

यह प्रक्रिया करनी होगी पूरी

औली डॉग को जरूरी सारे टीके लगे हैं, इसके अलावा स्थानीय नगर निगम में उसके पंजीयन की प्रक्रिया पशु विक्रेता द्वारा पूरी की गई थी, हालांकि गोद लेने के लिए दोनों ही पक्षों को एक फॉर्म भरना होता है. जिसमें औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने होते हैं लेकिन इस मामले में दोनों ही पक्ष एक दूसरे की शर्तों पर सहमत हैं. इसके गवाह डॉगी हाउस के संचालक बलराज झाला हैं. इसलिए सभी पक्षों की फ्री एडॉप्शन को लेकर मौखिक सहमति बन गई है. इसके बाद नन्ही डॉग औली को जल्द ही नए मालिक को सौंप दिया जाएगा.