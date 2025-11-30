ETV Bharat / state

किशोर की गायकी को मिले मुक्तिका के सुर, पोती ने कॉलेज पहुंच दादा को ऐसे किया याद

किशोर कुमार के बाद उनकी गायकी उनके बेटे अमित कुमार ने आगे बढ़ाई और अब अमित कुमार की बेटी मुक्तिका गांगुली, किशोर के गानों को गाकर अपनी गायकी के हुनर को स्थापित कर रही है. इस बीच जब मुक्तिका को क्रिश्चियन कॉलेज पहुंचकर गीत गाने का निमंत्रण इंदौर की संस्था राग इंदौरी ने दिया, तो वे खुशी-खुशी इंदौर पहुंची. जहां उन्होंने अपने दादा किशोर कुमार को परिसर में मौजूद उसी पेड़ के नीचे गाने गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां किशोर कुमार ने गाने की शुरुआत की थी.

इंदौर: दुनिया भर में प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार जिस कॉलेज में पढ़े और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने कई गाने तैयार किए, उसी पेड़ के नीचे उनकी पोती मुक्तिका ने भी गाने गाकर दादा को याद किया. इस दौरान मुंबई के गायक राजेश अय्यर ने भी किशोर कुमार के गाने सुनाकर रंग बिखेरा. जिसके लिए उन्हें इंदौर के पहले किशोर अलंकरण से सम्मानित किया गया.

अलंकरण समारोह में श्रोता हुए भाव विभोर (ETV Bharat)

अलंकरण समारोह में श्रोता हुए भाव विभोर

किशोर कुमार 1958 के दौर में इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज के छात्र रहे थे. यहां किशोर कुमार के आज भी इतने दीवाने हैं कि वे खुद अपने गायक के लिए अलंकरण समारोह आयोजित कर रहे हैं. इसी कार्यक्रम के तहत जब कॉलेज के स्टेज पर किशोर कुमार की जगह उनकी पोती ने माइक संभाला, तो श्रोता भाव विभोर हो उठे. उन्होंने अपने महान गायक को मुक्तिका के रूप में अपने बीच पाकर गाने सुनने को अपना सौभाग्य बताया.

किशोर कुमार ने इंदौर से ही शुरू की थी गायकी

किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था, लेकिन उनकी जवानी के दिन इंदौर में गुजरे. इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में कैंटीन से उधार लेकर खाना और दोस्तों को खिलाना आज भी याद किया जाता है. क्रिश्चियन कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. पंकज बिरवाल बताते हैं, "उन्होंने अपने गानों की शुरुआत इंदौर से ही की. बाद में वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपने हुनर की बदौलत गायकी के साथ अभिनय, निर्देशन और गीतकार के रूप में खुद को ऐसा स्थापित किया कि उनके प्रशंसक आज भी उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कायल हैं."

किशोर कुमार के कॉलेज में पहुंची पोती मुक्तिका गांगुली (ETV Bharat)

किशोर कुमार ने 16000 से ज्यादा गाने गाए

किशोर कुमार ने अपने जीवन काल में करीब 16000 से ज्यादा गाने गाए, लेकिन उनके कुछ गाने ऐसे हैं, जो आज भी इंदौर और उनकी जन्म भूमि खंडवा की याद दिलाती हैं. किशोर कुमार को 8 फिल्मफेयर अवार्ड मिले. इंदौर में उनके प्रशंसकों की कोशिश है कि उनके कॉलेज परिसर को उनके तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि किशोर के चाहने वाले यहां आकर अपने पसंदीदा गायक, कलाकार को याद कर सकें.