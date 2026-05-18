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नूरजहां आम का वजन 3 KG, एक नग की कीमत Rs 3 हजार, सुगंध व मिठास दीवाना बना दे

किंग ऑफ मैंगो के नाम से मशहूर नूरजहां की चर्चा दुनियाभर में है. ये आम इतना खास क्यों, जानिए विस्तार से.

king of mango NoorJahan
किंग ऑफ मैंगो के नाम से मशहूर नूरजहां आम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 1:50 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: वैसे तो आम की कई प्रजातियों की पैदावार देश में हो रही हैं. दशहरा, लंगड़ा, चौसा जैसी वैरायटी लोगों के बीच चर्चित हैं लेकिन क्या आपने मध्य प्रदेश के नूरजहां आम का स्वाद चखा है. नरजहां को आमों का राजा कहा जाता है. जिस प्रकार फलों का राजा आम कहलाता है. नूरजहां देश का अनोखा आम है. नूरजहां आम का वजन ही 3 किलो तक होता है. यही कारण है कि यह आम किलो के हिसाब से नहीं, बल्कि नग के हिसाब से बिकता है. एक आम की कीमत 3 हजार रुपये तक है.

एक आम ही पूरे परिवार के लिए पर्याप्त

मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में पैदा होने वाला नूरजहां आम अपने विशाल आकार, अद्वितीय स्वाद और आकर्षक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है. इसे दुनिया के सबसे बड़े आमों में गिना जाता है. सामान्यतः एक नूरजहां आम का वजन लगभग 2 से 5 किलोग्राम तक होता है. इसका आकार इतना बड़ा होता है कि एक ही आम पूरे परिवार के लिए पर्याप्त माना जाता है. इसका रंग, सुगंध और मिठास ऐसी है कि लोग पहली ही नजर में आकर्षित हो जाते हैं.

दुर्लभ आम है नूरजहां

नूरजहां आम की मांग विशेष रूप से बड़े शहरों और विदेशों में है. नूरजहां आम केवल 3 हजार रुपये तक कीमत अपने आकार के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी दुर्लभता के कारण मिलती है. इसके पेड़ों पर सीमित संख्या में फल आते हैं. इसलिए इसकी कीमत सामान्य आमों की तुलना में कई गुना अधिक होती है. यह आम किसानों के लिए लाभकारी फसल के रूप में उभर रहा है. कट्ठीवाड़ा का मौसम और वातावरण इस किस्म के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है, जिससे यहां पैदा होने वाले फल विशेष गुणवत्ता वाले होते हैं.

झाबुआ-अलीराजपुर कैसे पहुंचा नूरजहां

माना जाता है कि नूरजहां आम की यह प्रजाति वर्षों पहले अफगान क्षेत्र से भारत पहुंची और बाद में मध्य प्रदेश के मालवा तथा आदिवासी अंचल झाबुआ में विकसित हुई. नूरजहां आम का इतिहास मालवा और पश्चिमी भारत की सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा माना जाता है. कहा जाता है कि मुगलकाल में बड़े आकार और विशेष स्वाद वाले आमों को शाही बागों में विशेष महत्व दिया जाता था. इसी परंपरा से जुड़ी यह किस्म समय के साथ गुजरात और झाबुआ-अलीराजपुर अंचल तक पहुंची.

60 साल पहले अलीराजपुर पहुंचा नूरजहां

अलीराजपुर के ग्राम जूना कट्टीवाड़ा स्थित शिव (बावड़ी) आम फार्म के कृषक भरतराज सिंह जादव बताते हैं "उनके पिता स्व.रणवीरसिंह जादव लगभग 55 से 60 वर्ष पूर्व गुजरात के बनमाह क्षेत्र से नूरजहां आम का पौधा लेकर आए थे. उन्होंने अपने खेत में इस पौधे को लगाया और वर्षों की मेहनत से इसे संरक्षित किया. यही पौधा आगे चलकर पूरे क्षेत्र की पहचान बन गया. उनके पिता ने ग्राफ्टिंग तकनीक से एक विशेष पौधा तैयार किया था, जिसकी वर्तमान आयु लगभग 20 से 25 वर्ष है."

नूरजहां आम की विदेशों में भारी मांग

कट्टीवाड़ा क्षेत्र में नूरजहां आम की ख्याति वर्षों पुरानी है. इसकी विशिष्टता को देखते हुए वर्ष 1999 तथा 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया. इन पुरस्कारों ने न केवल किसानों का उत्साह बढ़ाया बल्कि अलीराजपुर जिले को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाई. नूरजहां आम का उत्पादन सीमित मात्रा में होता है, इसलिए इसका निर्यात बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता, लेकिन इसकी विशिष्टता और दुर्लभता इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में “लक्ज़री मैंगो” की पहचान दिला रही है. विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में भारतीय प्रीमियम आमों की अच्छी मांग है.

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