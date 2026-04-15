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खरमास खत्म होते ही गूंजने लगी शहनाइयां, जानिए- अगले 3 माह किन तिथियों पर शादी के शुभ मुहूर्त

खरमास बीतते ही शादियों का मौसम शुरू, अक्षय तृतीया दो दिन पर पड़ रही है. इस दिन थोक में शादियां.

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अगले 3 माह किन तिथियों पर शादी के शुभ मुहूर्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 6:47 PM IST

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इंदौर : बीते एक माह से जारी खरमास के समाप्त होते ही 15 अप्रैल से देशभर में शादियों का सीजन शुरू हो गया. इसी के साथ गृह प्रवेश मुंडन और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो गई. 19 और 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया का महामुहूर्त है. इस दौरान प्रदेश भर में हजारों की संख्या में विवाह होंगे.

14 अप्रैल की रात से खरमास खत्म

ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक 15 मार्च से चल रहे खरमास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं. 14 अप्रैल को सुबह 9:31 पर सूर्य के मकर राशि से मेष राशि में प्रवेश करते ही विवाह के लिए मुहूर्त की शुरुआत हो गई है. 15 अप्रैल से ही अब 29 अप्रैल तक लगातार शादियों के योग हैं. इसके अलावा 19 और 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर अबूझ मुहूर्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्य इस दौरान किए जा सकेंगे.

पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ज्योतिषी (ETV BHARAT)

अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक उत्तम मुहूर्त

पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ज्योतिषी के अनुसार "अक्षय तृतीया पर अक्षय मुहूर्त में चंद्रमा सूर्य और गुरु का बल भी मुहूर्त के आगे प्रभावी नहीं रहता. इसलिए अक्षय तृतीया के मुहूर्त को सर्वाधिक उत्तम मुहूर्त माना जाता है. इस वर्ष 19 और 20 अप्रैल को आयुष्मान सौभाग्य सिद्धि योग के साथ स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. ऐसी स्थिति में सभी मांगलिक कार्यों के लिए यह मुहूर्त अति उत्तम है."

5 अप्रैल से विवाह के लिए 8 मुहूर्त

पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ज्योतिषी का कहना है "अप्रैल माह के पूर्व विवाह की तिथियां बहुत कम होने से शादियां नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब 15 अप्रैल से ही विवाह के लिए करीब 8 मुहूर्त के साथ विवाह की तिथियां पड़ेंगी. इस साल कल 23 दिनों तक विवाह के योग हैं, इसमें जून महीने में सबसे अधिक 08 मुहूर्त हैं. सर्वाधिक शादियां अक्षय तृतीया पर होंगी, जिनकी संख्या करीब इंदौर में ही 2000 बताई जा रही है. इसके अलावा सामूहिक शादियां होंगी, जो इस बार 19 अप्रैल और 20 अप्रैल दोनों दिन को विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगी."

अगले 3 माह इन तिथियों पर शुभ मुहूर्त

अप्रैल 2026 में 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल को शुभ मुहूर्त हैं. इसी प्रकार मई 2026 में शादी विवाह के 8 मुहूर्त हैं 1 मई, 3 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 13 मई , 14 मई. जून 2026 में शादी विवाह के 8 मुहूर्त हैं. ये इस प्रकार हैं 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 29 जून. जुलाई 2026 में शादी विवाह के 4 मुहूर्त हैं. 1 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई.

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