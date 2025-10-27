एक हाईवे पर 15 घंटे फंसी रही 3 राज्यों की जिंदगी, बार-बार क्यों जाम हो जा रहा इंदौर-खंडवा हाईवे
इंदौर-खंडवा स्टेट हाईवे पर लगा 15 घंटे का जाम. तीन राज्यों को कनेक्ट करने वाले इस हाईवे को नेशनल हाईवे में किया जा रहा कन्वर्ट.
इंदौर: तीन राज्यों को जोड़ने वाला इंदौर-खंडवा स्टेट हाईवे शनिवार को पूरी तरह से जाम हो गया. करीब 15 घंटे लंबे जाम में हजारों वाहन फंसे रहे. यह जाम बीच सड़क पर एक ट्राला के खराब होने की वजह से लगा था. स्थिति ये थी कि 15 मिनट का सफर 2 घंटे में पूरा हो रहा था. इंदौर-इच्छापुर मार्ग के नाम से भी पहचाने जाने वाले इस हाईवे पर दीपावली के बाद से लगातार जाम की स्थिति बन रही है. समझते हैं कि आखिर बार-बार जाम लगने की वजह क्या है.
क्यों बार-बार लग रहा है जाम?
इंदौर-खंडवा स्टेट हाईवे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को आपस में जोड़ता है. अब इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है और निर्माण कार्य जारी है. इस वजह से भी यहां पर आए दिन जाम लगता है. निर्माण कार्य के चलते कई जगहों पर रूट डायवर्जन बनाए गए हैं, जिससे यातायात धीमा हो जाता है.
इसके अलावा, भारी ट्रकों और मालवाहक वाहनों की अधिकता, चोरल और भेरू घाट जैसे संकरे व घुमावदार रास्ते भी जाम की वजह बन जाते हैं. मोरटक्का पुल और टनल निर्माण के दौरान यातायात रोके जाने से स्थिति और बिगड़ जाती है. इन्हीं सब कारणों से यह हाईवे अक्सर घंटों तक जाम रहता है.
नेशनल हाईवे बन जाने से क्या होगा लाभ
इंदौर–खंडवा हाईवे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है. यह इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र को खंडवा, बुरहानपुर और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से सीधे कनेक्ट करता है. इसके नेशनल हाईवे बनने से माल परिवहन तेज और सस्ता होगा, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
साथ ही, यह मार्ग ओंकारेश्वर तक की पहुंच को भी आसान बनाता है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. 6 लेन में कन्वर्ट हो जाने के बाद इंदौर से खंडवा की दूरी तय करने में समय बचेगा. इस वजह से इस हाईवे को विकास के क्रम में अहम माना जा रहा है.
राष्ट्रीय राजमार्ग में किया जा रहा परिवर्तित
इंदौर-खंडवा स्टेट हाईवे-27 को नेशनल हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसे एनएच- 347BG नाम दिया गया है. यह नेशनल हाईवे 47 का सहायक हाईवे है. यह महाराष्ट्र के इच्छापुर से खंडवा, इंदौर और राजस्थान को जोड़ता है. निर्माण कंपनी ने अगले साल मार्च तक इस हिस्से से ट्रैफिक शुरू करने का दावा किया है.
इस परियोजना में तीन सुरंगें, सिमरोल के पास एक वायाडक्ट और मोर्टक्का में नर्मदा नदी पर एक पुल का निर्माण शामिल है. 6 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग में कन्वर्ट हो जाने के बाद कनेक्टिविटी शानदार हो जाएगी और ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी.