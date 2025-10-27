ETV Bharat / state

एक हाईवे पर 15 घंटे फंसी रही 3 राज्यों की जिंदगी, बार-बार क्यों जाम हो जा रहा इंदौर-खंडवा हाईवे

इंदौर-खंडवा स्टेट हाईवे पर लगा 15 घंटे का जाम ( ETV Bharat )