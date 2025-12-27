जाम के लिए बदनाम इंदौर-खंडवा हाईवे, भेरूघाट पर 10 घंटे तक फंसे रहे सैकड़ों वाहन
इंदौर-खंडवा रोड 24 घंटे से भीषण जाम से जूझ रहा है. शुक्रवार को 10 घंटे तक जाम लगा. शनिवार सुबह से फिर यही आलम.
Published : December 27, 2025 at 1:32 PM IST
इंदौर : इंदौर-खंडवा हाईवे जाम के लिए कुख्य़ात हो चुका है. भेरूघाट पर भारी वाहनों का दबाव व अक्सर होने वाले हादसे जाम का कारण बनते हैं. शुक्रवार को फिर यहां जाम लगा. ये जाम 10 घंटे तक रहा. वाहन रेंग-रेंगकर मुश्किल से आगे बढ़े. शुक्रवार देर रात तक रास्ता साफ हो सका. इस दौरान हजारों वाहन जाम में फंसे रहे.
10 किमी के फासले पर सैकड़ों वाहन फंसे
शुक्रवार देर रात भले ही जाम खुल गया हो लेकिन शनिवार सुबह से फिर जाम लगना शुरू हो गया. 10 किलोमीटर के रास्ते पर सैकड़ों वाहन फंस गए. इंदौर-खंडवा रोड पर सिमरोल से लेकर बाई ग्राम तक वाहन फंसे रहे. इस दौरान हजारों यात्री परेशान होते रहे. सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार "शुक्रवार दोपहर से ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी. काफी मशक्कत के बाद देर रात तक जाम खुल सका."
देर रात खुला जाम, सुबह से फिर लग गया
शनिवार सुबह फिर यहीं पर जाम लग गया. इस दौरान बड़ी संख्या में वाहन फंसे रहे. उज्जैन से ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर से उज्जैन दर्शन करने जाने वाले यात्रियों के लिए इंदौर-खंडवा रोड मुख्य मार्ग है. यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में महाकाल और ओंकारेश्वर दर्शन करने वाले यात्री गुजरते हैं. इस रोड पर लगातार लग रहे जाम के चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
इंदौर-खंडवा रोड पर निर्माण कार्य से दिक्कत
इंदौर-खंडवा रोड पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है. कई जगहों पर डायवर्सन होने और सड़क खराब होने के चलते भी जाम लगता है. सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण जाम लगता है. एनएचएआई और निर्माण कंपनी ने 6 लेन बनाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन पुरानी सड़क को नजरअंदाज कर दिया.
इंदौर से बड़वाह 6 घंटे में पहुंचे
इंदौर से बड़वाह जाने के लिए कार से निकले राजेंद्र सिंह ने बताया "बड़वाह पहुंचने में जहां 2 घंटे लगना थे, वहां 6 घंटे लग गए. हालांकि मंडलेश्वर से सेंधवा बायपास होते हुए राऊ बायपास आने वाला रास्ता विकल्प था लेकिन यहां आकर जाम में फंस गए."