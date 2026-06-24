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मध्य प्रदेश में अयोध्या मंदिर चढ़ावा का इफेक्ट, खजराना में 80 कैमरे से होगी दान की सिक्योरिटी

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा के केस को लेकर मंदिरों की बढ़ी सुरक्षा, इंदौर खजराना मंदिर के दान की कड़ी सिक्योरिटी में होगी गिनती.

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खजराना मंदिर में 80 कैमरे से होगी दान की सिक्योरिटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 8:02 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: इस समय देश में अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा गबन का मुद्दा जोर-शोर से चल रहा है. जिसके बाद देश के अन्य मंदिरों की दानराशि की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है. वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है. खबर है कि इंदौर में अब दान पेटियों को भी सीसीटीवी की निगरानी में लाया जा रहा है.

खजराना मंदिर में निकलता है करोड़ों का दान

इंदौर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में हर 3 महीने में होने वाली दान राशि की गणना में डेढ़ करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का दान प्राप्त होता है. यह राशि मंदिर की प्रबंधन समिति की निगरानी में गणना के बाद बैंक में जमा की जाती है. यहां साल भर में दान राशि का आंकड़ा कई करोड़ रुपए होता है. इसलिए पहले से ही दान राशि की गिनती एक विशेष कक्ष में सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में की जाती है. जब भी दान पेटियां खोली जाती है, तब एक विशेष टीम का गठन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल होते हैं.

मध्य प्रदेश में अयोध्या मंदिर चढ़ावा का इफेक्ट (ETV Bharat)

3-4 साल में होती है दान राशि की गणना

उनकी उपस्थिति में दान की गिनती की जाती है. करीब 40 से ज्यादा दान पेटियों से विदेशी मुद्रा सोने चांदी और आभूषण भी निकलते हैं. जिसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, यह गणना साल में तीन से चार बार की जाती है. इस दान राशि से मंदिर के विकास कार्य और संधारण किया जाता है. इसके अलावा खजराना गणेश मंदिर में ऐसे भी दानदाता हैं, जो करोड़ों की रकम से मंदिर में अलग-अलग प्रकल्प विकसित कर चुके हैं.

प्रबंध समिति के प्रमुख कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया "जो दान राशि जमा होती है. उसका बाकायदा ऑडिट किया जाता है. जो इंदौर जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के अधीन होता है. मंदिर प्रशासन और पुजारी के मताबिक इंदौर में धन राशि से संबंधित कभी कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है. वही धनराशि की गणना कलेक्टर के निर्देश पर अलग-अलग विभागों के जिम्मेदार अधिकारी और मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग करते हैं. जिसमें पुजारियों की भूमिका या भागीदारी नहीं रहती है. इसके अलावा लगभग 80 कैमरों के माध्यम से पूरे परिसर की निगरानी की जाती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित रहती है.

गर्भगृह का विकास शुरू

इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के गर्भ गृह का इन दिनों चौड़ीकरण किया जा रहा है. जिससे कि भगवान के दर्शन को आसान और सुगम बनाया जा सके. पंडित उदित भट्ट ने चर्चा में बताया "मंदिर के चौड़ीकरण का काम प्रतिदिन GSITS कॉलेज के सिविल विशेषज्ञों की निगरानी में किया जा रहा है. गर्भ गृह के सामने की जमीन को भी थोड़ा नीचे किया जा रहा है, ताकि पीछे खड़े हुए भक्तों को भी दर्शन आसानी से हो जाए.

Last Updated : June 24, 2026 at 8:11 PM IST

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