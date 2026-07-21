खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की जरूरत नहीं, दूर से ही सभी को सुलभ दर्शन
इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में गर्भगृह का द्वार चौड़ा करने का काम जारी. भक्त दूर से भी गणेशजी के दर्शन आसानी से कर सकेंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 2:30 PM IST
इंदौर : मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा करने का क्रेज हमेशा से रहा है. गर्भगृह में वीआईपी कल्चर के कारण कई बार विवाद सामने आते हैं. इसके अलावा गर्भगृह में जगह कम होने और ज्यादा भीड़ के कारण कई बार भगदड़ की घटना भी हो जाती है. इन्हीं सारी बातों को देखते हुए इंदौर के श्री खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह के द्वार को चौड़ा किया जा रहा है.
मंदिर परिसर में दूर से कर सकेंगे दर्शन
खजराना गणेश मंदिर की प्रबंध समिति ने मंदिर के मास्टर प्लान में सुधार के साथ ही गर्भगृह का द्वार इतना चौड़ा कर दिया है कि श्रद्धालु बडे़ आराम से बगैर गर्भगृह में जाए गणेश भगवान के दर्शन आसानी से कर सकेगे. मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर के प्रांगण से मूर्ति की दृश्यता एवं विजिबिलिटी 20% की तुलना में 80% तक बढ़ जाएगी. ये काम पूरा होने के बाद मंदिर प्रांगण में भीड़ का उचित प्रबंधन आसानी से हो सकेगा.
गर्भगृह के द्वार को चौड़ा करने का काम
खजराना मंदिर के प्रबंधक गौरी शंकर मिश्र बताते हैं "खजराना गणेश मंदिर के मास्टर प्लान के तहत पहले चरण में सौंदर्यकरण के अलावा मुख्य द्वार को चौड़ा किया जा रहा है. इसके अलावा मूर्ति के समक्ष स्थित प्रांगण और गर्भगृह के तल के लेबल को डेवलप किया जा रहा है. इससे गर्भगृह थोड़ा सा नीचे रहेगा और प्रांगण का क्षेत्र ऊंचा. इससे गणेश जी दर्शन श्रद्धालु आसानी से कर सकेंगे. कुछ ही दिनों में निर्माण कार्य और सौंदर्यकरण पूर्ण होने के बाद मंदिर की दर्शन व्यवस्था अलग रूप में दिखेगी."
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अभी गर्भगृह में प्रवेश करने में मनमानी
गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित होने के बावजूद खजराना गणेश मंदिर में अवैध तरीके से दर्शन जारी हैं. बीते दिनों एक महिला पुलिस अधिकारी समेत बंदूक के साथ एक रीलबाज के प्रवेश का मामला चर्चा में आया था. इसके पूर्व भी विधायक के पुत्र के नवविवाहित जोड़े ने मंदिर के गर्भगृह में रील बनाई थी. अभी भी पुजारी अपनी सुविधा और वीआईपी के प्रभाव के अनुसार लोगों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दे रहे हैं.