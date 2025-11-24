ETV Bharat / state

गणेश जी को प्रतिदिन विवाह के 1000 निमंत्रण पत्र, स्पीड पोस्ट से भी पहुंच रहे शादी कार्ड

इंदौर और आसपास के जिलों के लोग शादी का पहला कार्ड खजराना गणेश को अर्पित करते हैं. प्रार्थना यही कि सब आपके हवाले विघ्नविनाशक.

Indore Khajrana Ganesh
गणेश जी को प्रतिदिन विवाह के 1000 निमंत्रण पत्र (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 7:50 PM IST

इंदौर : शादी का मौसम अब पूरे फॉर्म पर आ चुका है. मान्यता है कि शादी का पहला कार्ड अपने इष्ट देव को समर्पित किया जाए. इसी को देखते हुए इंदौर और इसके आसपास के जिलों के लोग शादी का पहला कार्ड विश्व विख्यात खजराना गणेश के चरणों में अर्पित करते हैं. प्रतिदिन खजराना गणेश मंदिर में एक हजार से ज्यादा शादी के कार्ड पहुंच रहे हैं.

जो लोग शहर से बाहर रहते हैं, वे शादी के कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं. प्रथम निमंत्रण की मान्यता के अनुसार विवाह आयोजन को सफल करने की प्रार्थना के लिए लोग शादी में सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित करते हैं.

शादी के साथ ही वैवाहिक जीवन के सफल होने की कामना

हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा और स्तुति की जाती है. इसी मान्यता के तहत शादी के कार्ड में भगवान गणेश के उल्लेख से लेकर निमंत्रण भी विघ्न विनाशक को सबसे पहले दिया जाता है. इन दिनों तमाम गणेश मंदिरों में भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां शादियों के सैकड़ों निमंत्रण भगवान गणेश को भेजे जा रहे हैं.

शादी का पहला कार्ड खजराना गणेश को अर्पित (ETV BHARAT)

लोगों की मान्यता है कि शादी में भगवान गणेश की कृपा से शादी में कोई विघ्न नहीं पड़े, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है. इतना ही नहीं गणेश जी की कृपा से ही हर कार्य पूर्ण रूप से सफल होकर संपन्न होता है. इसलिए शादी जैसे आयोजनों में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा के साथ निमंत्रण देने का विधान है.

भक्त स्पीड पोस्ट से भी भेजते हैं शादी के कार्ड

आमतौर पर शादी के पहले कार्ड से निमंत्रण भी भगवान गणेश को दिया जाता है. इस साल जैसे ही शादी का सीजन शुरू हुआ तो गणेश मंदिरों में भी बड़ी संख्या में कार्ड लेकर भक्त पहुंचने लगे. विश्व विख्यात खजराना गणेश मंदिर में आलम यह है कि प्रतिदिन शादी के एक हजार से से ज्यादा शादी के निमंत्रण कार्ड पहुंच रहे हैं.

कई भक्त ऐसे हैं जो प्रमुख गणेश मंदिरों तक नहीं पहुंच पाए तो वह डाक द्वारा शादी के कार्ड पहुंचा रहे हैं. ऐसी स्थिति में पुजारी की जिम्मेदारी होती है कि वह शादी के कार्ड पूरे सम्मान के साथ भगवान की मूर्ति के समक्ष अर्पित करें.

गणेश को निमंत्रण कार्ड की मान्यता बहुत प्राचीन

शादी के कार्ड वितरण शुरू करने से पहले चाहे वर हो या वधू हर पक्ष के करीबी रिश्तेदार वैवाहिक जीवन की कुशलता की कामना गणेश जी से करते हैं. खजराना गणेश मंदिर के प्रमुख पुजारी अशोक भट्ट बताते हैं "भगवान गणेश को पहले निमंत्रण देने की मान्यता अति प्राचीन है, जो आज भी निभाई जाती है. मान्यता के अनुरूप शादी के कार्ड के साथ भगवान को हल्दी और अक्षत भी अर्पित करके निमंत्रण दिया जाता है."

विदेश में रहने वाले भक्त भी भेजते हैं कार्ड

न केवल स्थानीय भक्त बल्कि विदेशों में रहने वाले वक्त भी अब ऑनलाइन शादियों के निमंत्रण भगवान गणेश को भिजवाने के साथ अपने वैवाहिक कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं. अपने भाई के शादी का कार्ड लेकर पहुंचे तुषार चौहान ने बताया "मेरे परिवार में जितनी भी शादियां हुईं तो सबसे पहले कार्ड गणेश जी को अर्पित किया गया."

