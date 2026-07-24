खजराना मंदिर में जीणोद्धार के दौरान मिला चांदी का प्राचीन गणेश श्री यंत्र, 26 साल पहले किया था स्थापित
इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में गर्भगृह के द्वार चौड़ीकरण के दौरान मिला रजत श्री यंत्र. इसमें उकेरे गए हैं भगवान गणेश के प्रमुख मंत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 3:56 PM IST
इंदौर: प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर अपनी धार्मिक महिमा और भक्तों की मनोकामना सिद्धि के लिए चर्चित रहा है. गणेश मंदिर में जीणोद्धार कार्य के दौरान चांदी का प्राचीन गणेश श्री यंत्र मिला है. बताया जाता है कि ढाई दशक पहले इस रजत श्री यंत्र को मंदिर की छत में स्थापित कराया गया था. इसके दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लिहाजा अब बड़ी संख्या में गणेश भक्त श्री यंत्र के दर्शन करने खजराना गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं.
गर्भगृह के द्वार चौड़ीकरण के दौरान मिला रजत श्री यंत्र
अहिल्याबाई होल्कर द्वारा स्थापित प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गर्भगृह के द्वार चौड़ीकरण के दौरान चांदी का रजत श्री यंत्र मिला है. गणेश जी के इस श्री यंत्र में भगवान गणेश के प्रमुख मंत्र और उनकी आराधना के प्रतीक चिन्ह लिखे गए हैं, जो चांदी की 51 किलो की पट्टीका पर उकेरे गए हैं.
26 साल पहले मंदिर में स्थापित किया गया था श्री यंत्र
मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट बताते हैं, "मंदिर में 26 साल पहले पुजारी रहे स्वर्गीय पंडित भालचंद्र भट्ट द्वारा भगवान गणेश के रजत श्री यंत्र को मंदिर में स्थापित किया गया था, जो अब मंदिर के जीणोद्धार कार्य के दौरान फिर प्राप्त हुआ है, श्री यंत्र को मंदिर के गर्भ गृह की छत पर लगाने का उद्देश्य यही है कि जो श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति हो सके साथ ही मंदिर की भव्यता और पॉजिटिविटी बनी रहे. इसलिए भी गणेश श्री यंत्र का खास महत्व है."
उन्होंने बताया, "श्री यंत्र आमतौर पर तांबा, सोना, चांदी और पीतल के भी होते हैं, जिसे लोग अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार धार्मिक स्थल और अपने व्यावसायिक स्थलों पर स्थापित करते हैं. मंदिर में भी यह श्री यंत्र इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया है."
श्रावण माह में श्री यंत्र का महत्व
मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट बताते हैं, "श्रावण माह में श्री यंत्र की पूजा करने से सुख शांति के अलावा भगवान गणेश की कृपा भक्तों पर बनी रहती है. श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए भी भगवान शिव और गणेश जी की कृपा का विधान श्री यंत्र को माना गया है. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर का वास्तु दोष भी ठीक होता है. श्री यंत्र स्थापित कर श्रावण माह में पूजा करने से अटके हुए धन की प्राप्ति होती है और घर में बरकत बनी रहती है."
'हर बाधा को दूर करता है गणेश श्री यंत्र'
हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान गणेश का श्री यंत्र उनकी शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है, जो बुद्धि, सफलता और विघ्नों का नाश करके हर बाधा को दूर करने के लिए पूजा जाता है. मुख्य पुजारी अशोक भट्ट बताते हैं, "भगवान गणेश के श्री यंत्र से जीवन या कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं. इसके अलावा इसकी पूजा से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता का विकास होना भी माना जाता है."
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मुख्य पुजारी अशोक भट्ट बताते हैं, "नए व्यापार कार्य और गृह प्रवेश के पहले इसे स्थापित करना शुभ माना जाता है. सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक संकट दूर करने के लिए भी लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं. नकारात्मक दोष को कम करने के अलावा नवग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए भी श्री यंत्र स्थापना को उपयुक्त माना गया है."