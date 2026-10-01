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खजराना गणेश मंदिर में कैप्टन स्मित की दीर्घायु की कामना, स्वागत के लिए इंदौर से जाएगा निमंत्रण

इंदौर: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट को हाईजैक करने के प्रयास के बाद क्रैश होने से बचाने वाले कप्तान स्मित मछार की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. घायल होने के बावजूद विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिग कराने के बाद अब उनकी कुशलता की कामना भी हो रही है. इंदौर में गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में उनकी कुशलता और दीर्घायु की कामना की गई. भारत के इस वीर सपूत को सम्मान के लिए इंदौर से निमंत्रण पत्र भी भेजा जाएगा.

इस दौरान विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा, "कप्तान स्मित ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय दृष्टिकोण को स्थापित किया है. एक भारतवासी कप्तान ने एक बार फिर बड़ी संख्या में इजराइल जाने वाले नागरिकों की जान बचाकर एक बड़ी घटना को रोक दिया. इसलिए हम सब उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए खजराना गणेश मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं."

प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में स्थानीय विधायक महेंद्र हार्डिया के अलावा भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और कई कार्यकर्ताओं ने मंदिर पहुंचकर कप्तान स्मित मछार की कुशलता की कामना की. खजराना गणेश मंदिर में उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना भी की गई.

इंदौर से कप्तान स्मित को सम्मान के लिए जाएगा निमंत्रण

भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा, "भारतीय पायलट स्मित मछार के स्वस्थ होने के बाद शहरवासियों की अपेक्षा है कि इंदौर में उनका सम्मान हो. लिहाजा उन्हें सम्मान के लिए इंदौर से निमंत्रण पत्र भी भेजा जाएगा. कप्तान स्मित इस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया के हीरो के रूप में उभरे हैं. अमेरिका और इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं."

पीएम मोदी ने कहा स्मित ने बढ़ाया भारत का मान (ETV Bharat)

बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया हीरो

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट के भारतीय कप्तान स्मित मछार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सूझबूझ और बहादुरी से 180 से अधिक यात्रियों की जान बचाई है. उड़ान के दौरान उनके को-पायलट ने कॉकपिट में उन पर चाकू से हमला कर दिया और विमान को क्रैश करने की कोशिश की. गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने हमलावर का मुकाबला किया और कॉकपिट का दरवाजा खोला. इसके बादे क्रू मेंबर और यात्रियों ने हमलावर को काबू में किया. इसके बाद घायल हालत में समझदारी दिखाते हुए विमान को सऊदी अरब में सुरक्षित डायवर्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई. इस वक्त उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका सऊदी अरब के अस्पताल में इलाज चल रहा है.

स्मित मछार की बहादुरी और सैकड़ों लोगों की जान बचाने के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें हीरो बताया है. कैप्टन स्मित मछार को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा मेरा सलाम. भारत के इस पायलट की लंबी उम्र के लिए कामना भी हो रही है.

पीएम मोदी ने कहा स्मित ने बढ़ाया भारत का मान

स्मित मछार की बहादुरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "स्मित की इस उपलब्धि पर हमें गर्व है. आज मैंने उनके पिता भूपेंद्र, उनकी मां गीता और उनकी पत्नी सोनल से भी बात की. अभी उनका इलाज चल रहा है. आज पूरी दुनिया को उन पर गर्व है. मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे स्मित की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और स्मित को सलाम करें, जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है."

इससे पहले कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी को लेकर पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कैप्टन स्मित मछार एक हीरो हैं. बेहद खतरनाक हालात और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया."

मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं स्मित मछार

कैप्टन स्मित मछार मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं. वे सुरेन्द्रनगर जिले के निवासी हैं. फिलहाल उनका परिवार लंबे समय से मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में रह रहा है.