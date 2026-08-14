खजराना मंदिर की दानपेटियां खुली, 5 दिन से गणना जारी, थोक के भाव में निकले लव लेटर
इंदौर का खजराना गणेश मंदिर प्रेमी युगलों की मनोकामना का भी स्थल बना. देखें दानपेटियों में क्या-क्या निकला. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:14 PM IST
इंदौर : देश-दुनिया में हर मनोकामना पूरी करने के लिए चर्चित इंदौर के खजराना के भगवान गणेश अब उन प्रेमीयुगलों के भी आस्था का केंद्र है, जो अपने प्रेम को पाना चाहते हैं. ऐसे तमाम लोगों ने भगवान गणेश को चिट्ठी लिखकर अपने प्रेम को पाने की फरियाद की है.
दानपेटियों में राशि लगातार घटी, पत्रों की संख्या बढ़ी
खजराना गणेश मंदिर में नगद राशि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कारण भले कम हो रही हो लेकिन दानपेटियों से निकलने वाले प्रेम पत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मंदिर प्रबंध समिति के नियम अनुसार 3 माह बाद सोमवार को खजराना गणेश मंदिर की दानपेटियां खोली गईं. दानपेटियों से निकलने वाली राशि की गणना नगर निगम परिषद कार्यालय के अधीक्षक प्रदीप दुबे के नेतृत्व में 25 सदस्यीय नगर निगम की टीम कर रही है. शुक्रवार को पांचवे दिन भी गिनती जारी.
अभी तक 1.40 करोड़ दानराशि निकली
अब तक दानपेटियों से एक करोड़ 40 लाख रुपए की राशि निकल चुकी है. इस बार दानपेटियों में बड़ी संख्या में भगवान गणेश जी को भक्तों द्वारा लिखे गए पत्र भी निकल रहे हैं, जिनमें भक्तों ने भगवान से अपने प्रेम को पाने की फरियाद की है. ऐसे पत्रों की संख्या 30 बताई गई है, जिनके और बढ़ने के आसार हैं.
मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट बताते हैं "दानपेटियों में तरह-तरह के दान के अलावा जो भी चिट्ठी पत्री प्राप्त होती हैं, उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है. इसके अलावा कई मौके पर चिट्ठियों की फरियाद भगवान के समक्ष पढ़कर उनके चरणों में चिट्ठी अर्पित कर दी जाती है."
असली के अलावा नकली गहने भी मिले
विवाह के आमंत्रण और शुभ कार्यों से जुड़े आयोजनों के आमंत्रण पत्र भी भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं. भगवान को भक्त सिर्फ नकद और ऑनलाइन दान नहीं करते बल्कि जो समझ में आता है, वह मंदिर को अर्पित करते हैं. हाल ही यहां बंद हो चुके 2000 और 500 के पुराने नोट के अलावा बड़ी मात्रा में, असली के साथ नकली स्वर्ण आभूषण, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, चांदी की गणेश मूर्तियां ओर डॉलर भी निकले हैं. इसके अलावा कई देशों की मुद्राएं भी दानपेटियों से निकली हैं.
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मंदिर में दो दिन और चलेगी गणना
मंदिर प्रबंध समिति के प्रबंधक गौरी शंकर मिश्र के अनुसार "दानपेटियों से निकली राशि की गणना दो दिन और चलेगी. इसके बाद पूरी राशि मंदिर के यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में जमा कर दी जाएगी. इसी प्रकार ऑनलाइन प्राप्त राशि की गणना के बाद उसे भी बैंक में जमा कर दिया जाएगा."
मंदिर में प्राप्त होने वाली दानराशि हर बार कम होती जा रही है. मंदिर प्रबंधन का खर्च लगातार बढ़ रहा है. मंदिर में क्यूआर कोड से दान व्यवस्था की गई है लेकिन क्यूआर कोड ऐसी जगह लगाए गए है, जो कम ही दिखाई देते हैं. हालांकि इसके बावजूद मंदिर को ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से हर महीने तीन से चार लाख रुपए का दान प्राप्त हो रहा है.