सोलह श्रृंगार में किया चांद का दीदार, व्रत तोड़ने के बाद डांस, फैशन शो और तंबोला से धमाल
इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में करवा चौथ पर स्पेशल सेलिब्रेशन. धार्मिक कार्यक्रम के बाद मनोरंजन का तड़का. शहरों में होटल फुल. रिपोर्ट- सिद्धार्थ माछीवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:45 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 10:02 PM IST
इंदौर : देशभर में गुरुवार को करवा चौथ पर्व धूमधाम से मनाया गया. पति की लम्बी आयु के लिए महिलाओं ने सुबह से निर्जला व्रत रखा. दिनभर पूजा-पाठ का क्रम चलता रहा. शाम को चौथ माता की पूजा और कथा हुई. सोलह श्रृंगार कर महिलाओं ने चांद का दीदार किया. पति की लंबी आयु की कामना की. पतियों ने पत्नियों को अपने हाथों से पानी पिलाकर व्रत तुड़वाया और उपहार दिए.
इंदौर में महिलाओं ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए. महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ सेलिब्रेट किया. कार्यक्रम में जहां महिलाओं ने सुंदर और आकर्षक ड्रेस पहनी तो वहीं कई तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की गईं.
शहरों के सारे होटल बुक रहे
आधुनिकता के इस युग में त्योहारों का ट्रेंड भी अब बदलता जा रहा है. इंदौर के एक निजी होटल में पंजाबी महिला संगठन द्वारा करवा चौथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां डांस, फैशन शो, तंबोला, अंत्याक्षरी जैसे गेम भी खेले गए. साथ ही महिलाओं ने अपने अनुभव एक-दूसरे के साथ भी साझा किए. होटलों में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं.
प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों का डेरा रहा
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में गुरुवार को सुबह से बादलों ने डेरा डाल रखा था. दोपहर तक बारिश होती रही. इससे महिलाओं को ये चिंता सताने लगी कि चंद्र दर्शन कैसे होंगे. वे अपना व्रत कैसे तोड़ेंगी. लेकिन शाम होते ही मौसम ने अपना मिजाज बदला. हालांकि बादल छाए रहे लेकिन ये आते-जाते रहे. इसी दौरान ऐसी घड़ी भी आई जब चंद्र दर्शन होने लगे.
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चांद निकलते ही महिलाओं ने तोड़ा व्रत
चांद निकलते ही महिलाओं ने तुरंत धार्मिक रीतिरिवाज से व्रत तोड़ा. इसके बाद कपल्स के बीच मनोरंजन का दौर शुरू हो गया. शहरों में कई कपल होटलों में पहुंचे, जहां डिनर किया. वैसे पंडितों ने मौसम को देखते हुए महिलाओं को सलाह दी थी कि अपने शहर के चंद्रोदय समय तक इंतजार करें. चांद न दिखने पर स्थानीय परंपरा के अनुसार चंद्रदेव का स्मरण कर अर्घ्य दें. अगर चंद्रमा न दिखे तो चंद्र उदय के समय पर पूर्व-उत्तर दिशा में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा कर सकते हैं.