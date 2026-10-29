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सोलह श्रृंगार में किया चांद का दीदार, व्रत तोड़ने के बाद डांस, फैशन शो और तंबोला से धमाल

करवा चौथ पर होटलों में सामूहिक आयोजन ( ETV BHARAT )

इंदौर : देशभर में गुरुवार को करवा चौथ पर्व धूमधाम से मनाया गया. पति की लम्बी आयु के लिए महिलाओं ने सुबह से निर्जला व्रत रखा. दिनभर पूजा-पाठ का क्रम चलता रहा. शाम को चौथ माता की पूजा और कथा हुई. सोलह श्रृंगार कर महिलाओं ने चांद का दीदार किया. पति की लंबी आयु की कामना की. पतियों ने पत्नियों को अपने हाथों से पानी पिलाकर व्रत तुड़वाया और उपहार दिए.

इंदौर में महिलाओं ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए. महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ सेलिब्रेट किया. कार्यक्रम में जहां महिलाओं ने सुंदर और आकर्षक ड्रेस पहनी तो वहीं कई तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की गईं.