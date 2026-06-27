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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से महापौर परिषद का आदेश निरस्त, इंदौर कर्बला मेला को मिली अनुमति

इंदौर की 200 साल पुरानी परंपरा पर नगर निगम की रोक को हाइकोर्ट ने किया खारिज. कर्बला मैदान पर लगा 3 दिवसीय मेला.

INDORE KARBALA MAIDAN MELA
एमपी हाईकोर्ट ने महापौर परिषद का आदेश किया निरस्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:47 AM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में कर्बला मैदान पर मेले के आयोजन की अनुमति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दे दी गई है. मध्य प्रदेश की इंदौर बैंच ने शुक्रवार को महापौर परिषद द्वारा मेले की अनुमति निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है. महापौर का आदेश निरस्त होने के बाद अब तीन दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है.

महापौर परिषद का आदेश निरस्त

जानकारी के अनुसार, करीब 200 सालों से मुहर्रम का मेला इंदौर के कर्बला मैदान पर आयोजित हो रहा है. लेकिन पिछले दिनों इंदौर नगर निगम द्वारा कर्बला की जमीन पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर लिया गया, जिसके बाद से कर्बला कमेटी द्वारा जमीन पर मेला आयोजित करने के लिए इंदौर नगर निगम से अनुमति लेती है. इस साल भी कर्बला समिति ने इंदौर नगर निगम से मेले की अनुमति को लेकर आवेदन किया और नगर निगम कमिश्नर द्वारा मेल की अनुमति दे दी गई. हालांकि, बाद में इस अनुमति को इंदौर महापौर परिषद द्वारा रद्द कर दिया गया था.

कोर्ट से मिली मेले की अनुमति (ETV Bharat)

हाईकोर्ट से मिली मेले की अनुमति

मेले की अनुमति रद्द करने की जानकारी जैसे ही कर्बला समिति को लगी, तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निगम के फैसले को चुनौती दी. कोर्ट ने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए कर्बला मैदान पर आयोजित मुहर्रम के मेले की अनुमति दे दी है. साथ ही कोर्ट ने आयोजकों को यह निर्देश दिए हैं कि आगे से वे अनुमति के लिए इंदौर नगर निगम को 6 महीने पहले आवेदन देंगे और इंदौर नगर निगम आयोजन से 25 दिन पहले निर्णय लेगा.

INDORE KARBALA MAIDAN CONTROVERSY
इंदौर के कर्बला मामले में महापौर परिषद का आदेश निरस्त (ETV Bharat)

बिना पक्ष जाने अनुमति रद्द नहीं हो सकती : हाईकोर्ट

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना एक पक्ष के जाने अनुमति रद्द नहीं की जा सकती है. नगर निगम ने मुहर्रम कमेटी का पक्ष लिए बगैर अनुमति को निरस्त किया है, जिसके चलते कोर्ट ने महापौर परिषद के आदेश को रद्द कर दिया है. कर्बला मैदान पर तकरीबन 200 सालों से मेला आयोजित हो रहा है. नगर निगम द्वारा मेले की अनुमति नहीं देने के खिलाफ लगातार सवाल खड़े हो रहे थे.

कर्बला कमेटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल हमीद कारगर ने कहा, "महापौर परिषद ने हमारी परमिशन रद्द कर दी थी. मुझे मीडिया के माध्यम से जैसे ही मामले की जानकारी मिली, हम कोर्ट की शरण में गए. हाइकोर्ट ने महापौर परिषद के आदेश पर रोक लगा दी है. इसकी कॉपी मुझे मिल गई है. अब हम मेले का आयोजन कर रहे हैं."

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