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रिटायर टीचर ने कन्या भोज के लिए बच्चियों को बुलाया, चोरी का इल्जाम लगा उतरवाए कपड़े, मारपीट की

इंदौर में रिटायर्ड टीचर के खिलाफ केस दर्ज ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एमआईजी थाना क्षेत्र के शहनाई रेसीडेंसी में रहने वाली एक रिटायर्ड सरकारी टीचर पर आरोप लगे हैं कि, उन्होंने अपने घर पर कन्या भोज के लिए बुलाई गई 7 बच्चियों के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बनाया. फिलहाल पूरे ही मामले में जब पुलिस को जानकारी लगी तो एमआईजी पुलिस ने पूरे ही मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

कन्या भोज के लिए बच्चियों को बुलाया, चोरी का इल्जाम लगाया