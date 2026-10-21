रिटायर टीचर ने कन्या भोज के लिए बच्चियों को बुलाया, चोरी का इल्जाम लगा उतरवाए कपड़े, मारपीट की
इंदौर में रिटायर्ड टीचर के खिलाफ केस दर्ज, बच्चों के शक में बच्चों के साथ मारपीट का आरोप, घर में बनाया बंधक. रिपोर्ट- संदीप मिश्रा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:17 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 9:36 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एमआईजी थाना क्षेत्र के शहनाई रेसीडेंसी में रहने वाली एक रिटायर्ड सरकारी टीचर पर आरोप लगे हैं कि, उन्होंने अपने घर पर कन्या भोज के लिए बुलाई गई 7 बच्चियों के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बनाया. फिलहाल पूरे ही मामले में जब पुलिस को जानकारी लगी तो एमआईजी पुलिस ने पूरे ही मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
कन्या भोज के लिए बच्चियों को बुलाया, चोरी का इल्जाम लगाया
बताया जा रहा है कि, शहनाई रेजीडेंसी में रहने वाली रिटायर्ड सरकारी टीचर अनीता मेहता ने मंगलवार को क्षेत्र में ही रहने वाली तकरीबन सात कन्याओं को भोज के लिए बुलाया गया था. बच्चियां दोपहर को उनके घर पर पहुंची थी. घर पर खाना खाने के बाद जब वह घर से जा रही थी तो अचानक से अनीता मेहता ने घर में पैसे चोरी होने की बात कहकर सातों बच्चियों को रोक लिया. आरोप है कि महिला ने उसके बाद बच्चियों के कपड़े उतार कर चेकिंग की. जब बच्चियों ने चोरी करने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया.
शोर करने पर दी जान से मारने की धमकी
आरोप है कि, इस दौरान जब बच्चियां चिल्लाई तो जान से मारने की धमकी दी. करीब 4 घंटे तक उनको बंधक बनाए रखा. जब काफी देर तक बच्चियां घर नहीं पहुंची तो शाम को परिजन रिटायर्ड टीचर के घर पर पहुंचे. इस दौरान रिटायर्ड टीचर ने बच्चियों को एक कमरे में बंद कर रखा था. इसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की सूचना एमआईजी पुलिस को दी. एमआईजी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चियों को घर से बाहर निकाला और उनके बयान लिए. बयानों के आधार पर रिटायर्ड टीचर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
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पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ दर्ज किया केस
एमआईजी थाना प्रभारी सीबी सिंह का कहना है कि, ''बच्चियों ने आरोप लगाया है कि रिटायर्ड टीचर ने कन्या भोज के लिए उन्हें बुलाया था. जाते वक्त उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उनके साथ मारपीट की. बच्चियों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने देर रात 12 बजे अनीता मेहता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.''