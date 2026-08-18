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पत्नी की हत्या कर बच्चों को तालाब में फेंका, मरने का नाटक कर एक बच्चा पहुंचा पुलिस के पास, बताई पिता की हैवानियत

चरित्र शंका में पत्नी की हत्या, बेटी को भी डुबोकर मारा, आरोपी के 8 साल के बेटे ने किया डबल मर्डर का खुलासा. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

Indore Husband Kills Wife and daughter
पत्नी की हत्या कर बच्चों को तालाब में फेंका (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 11:04 AM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा हुआ है. यहां के कनाडिया थाना क्षेत्र में देर रात एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद दोनों बच्चों को क्षेत्र के एक तालाब में फेंक दिया. इस दौरान उसके 8 साल के बच्चे ने मरने का नाटक किया और जैसे ही आरोपी पिता वहां से गया, बच्चा पुलिस के पास पहुंच गया. 8 साल के बच्चे ने बेहद चतुराई से हैवान बन चुके पिता की जानकारी पुलिस को दी, जिससे इस डबल मर्डर का खुलासा हुआ. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को चिन्हित कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

पत्नी का गला घोंटा पर चाकू मारे, बेटी को भी डुबोकर मारा

ये वारदात इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के झालरिया की है. यहां रहने वाले सुनील चौहान ने अपनी पत्नी अनीता का पहला गला घोंटा और उसके बाद उस पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. सुनील यहां नहीं रुका, पत्नी की हत्या केबाद उसने अपने दोनों बच्चों को भी तालाब में फेंक दिया. सुनील ने अपनी 11 साल की बेटी माही और 8 साल के बेटे को तालाब में फेंक दिया, जिससे 11 साल की माही की डूबने से मौत हो गई. उसके बाद उसने 8 साल के बच्चे को भी फेंकने की कोशिश की जिसके बाद बच्चे ने मरने का नाटक किया, जिसके बाद आरोप उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो गया.

Indore Kanadia thana murder case
इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के झालरिया का मामला (Etv Bharat)

8 साल के बेटे ने किया खुलासा

मौका पाकर 8 वर्षीय बच्चा तत्काल गांव में आया और पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, इसके बाद पुलिस को जाकर पूरा घटनाक्रम बताया. सूचना मिलते ही पुलिस ने तालाब से 11 वर्षीय बच्ची माही के शव को निकाला. पूरे मामले में डबल मर्डर का प्रकरण दर्ज कर आरोपी सुनील चौहान की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुनील चौहान को चिन्हित कर लिया है और कई सीसीटीवी फुटेज से उसकी तलाश की जा रही है.

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चरित्र शंका में पत्नी की हत्या, फिर बेटी को डुबोकर मारा

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, '' प्रारंभिक तौर पर चरित्र शंका में ही पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर बेटी को पानी में डुबोकर मार गया है. फिलहाल उसके 8 वर्षीय बच्चे ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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