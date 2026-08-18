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पत्नी की हत्या कर बच्चों को तालाब में फेंका, मरने का नाटक कर एक बच्चा पहुंचा पुलिस के पास, बताई पिता की हैवानियत

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा हुआ है. यहां के कनाडिया थाना क्षेत्र में देर रात एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद दोनों बच्चों को क्षेत्र के एक तालाब में फेंक दिया. इस दौरान उसके 8 साल के बच्चे ने मरने का नाटक किया और जैसे ही आरोपी पिता वहां से गया, बच्चा पुलिस के पास पहुंच गया. 8 साल के बच्चे ने बेहद चतुराई से हैवान बन चुके पिता की जानकारी पुलिस को दी, जिससे इस डबल मर्डर का खुलासा हुआ. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को चिन्हित कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

पत्नी का गला घोंटा पर चाकू मारे, बेटी को भी डुबोकर मारा

ये वारदात इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के झालरिया की है. यहां रहने वाले सुनील चौहान ने अपनी पत्नी अनीता का पहला गला घोंटा और उसके बाद उस पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. सुनील यहां नहीं रुका, पत्नी की हत्या केबाद उसने अपने दोनों बच्चों को भी तालाब में फेंक दिया. सुनील ने अपनी 11 साल की बेटी माही और 8 साल के बेटे को तालाब में फेंक दिया, जिससे 11 साल की माही की डूबने से मौत हो गई. उसके बाद उसने 8 साल के बच्चे को भी फेंकने की कोशिश की जिसके बाद बच्चे ने मरने का नाटक किया, जिसके बाद आरोप उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो गया.