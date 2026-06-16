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इंदौर जू में करिश्मा! ब्लैक से व्हाइट हिरण का जन्म शुभ शगुन और सौभाग्य का प्रतीक

वन्य जीवों की दुनिया में सफेद हिरण का अलग ही महत्व है. सफेद हिरण को अध्यात्म और पौराणिक महत्व से जोड़कर देखा जाता है. भारत ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी सफेद हिरण को सौभाग्य वर्धन का प्रतीक माना जाता है. सफेद हिरण की मौजूदगी या फिर जन्म लेने को शुभ शगुन के रूप में देखा जाता है. कई पुस्तकों में उल्लेख है कि सफेद हिरण अपने आप में रहस्य है. ये ज्ञान का भी प्रतीक है. खासकर सफेद हिरण का जन्म लेना वन्य जीवों के संरक्षित होने की दिशा में अहम कदम माना जाता है.

इंदौर : इंदौर चिड़ियाघर (Indore Zoo) ऐसा चमत्कार हुआ, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. यहां बड़ी संख्या में काले हिरण उछलकूद कर रहे हैं. इन्हीं में एक काले हिरण ने सफेद बच्चे को जन्म दिया तो जू प्रबंधन चौंक गया. क्योंकि सफेद हिरण को अति दुर्लभ माना जाता है. और वह भी काले कृष्ण मृग से अगर सफेद हिरण जन्म ले तो इसे अद्भुत चमत्कार के रूप में देखा जाता है. सफेद हिरण अपने रूप रंग और विशेष प्रकार की आंखों के कारण आकर्षण का केंद्र होते हैं.

लोगों का न मन भरा और न आंखें तृप्त हुईं

इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में काले काले कृष्ण मृगों के बीच पैदा हुए अत्यधिक दुर्लभ सफेद हिरण इतना आकर्षक है कि लोग इसे देखने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं. इसकी गुलाबी आंखें देखकर लोग भाव विह्वल हो जा रहे हैं. वन्य जीव प्रेमी उसे बार-बार निहार रहे हैं लेकिन मन नहीं भरता. बताया जाता है कि इंदौर जू में पहली बार सफेद हिरण आया है. यहां अभी तक कृष्ण मृग काले, भूरे या गेहूंआ रंग के हैं. लेकिन इस नवजात के आने से जू का माहौल ही अलग हो गया है.

नन्हा सफेद हिरण पूरी तरह स्वस्थ

कमला नेहरू प्राणी उद्यान के प्रभारी डॉ. उत्तम यादव के अनुसार "कृष्ण मृग में यह लक्षण एलबिनो कहा जाता है, जिसमें जानवर जन्म से ही अपनी त्वचा बाल पंख या शक और आंखों में मेलानिन उत्पन्न करने की क्षमता के बिना पैदा होते हैं, जिसके कारण उनके बाल त्वचा का रंग सफेद होता है जो बर्फीले सफेद की तरह सफेद भूसे के रंग की तरह होता है. नन्हा सफेद हिरण पूरी तरह स्वस्थ है."

कृष्ण मृग में भी सफेद जीन होते हैं जो अगली पीढ़ी में रिसेसिव जनरेशन दर्शाते हैं. इस अनुवांशिक प्रक्रिया में सफेद रंग का जीन अन्य रंगों के प्रति डॉमिनेंसी दर्शाता है, जिस कारण संबंधित जानवर जन्म से ही सफेद रंग का होता है. ब्लैकबक प्रजाति में इस तरह के सफेद रंग के बच्चे का जन्म होना बेहद दुर्लभ माना जाता है.