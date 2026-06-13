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इंदौर जू में पहली बार रेयरेस्ट व्हाइट ब्लैकबक का जन्म, देखने के लिए लगी वन्य जीव प्रेमियों की लंबी लाइन

इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में सफेद ब्लैकबक का जन्म. व्हाइट ब्लैकबक पूरी तरह स्वस्थ. जू प्रबंधन सफेद हिरण पर रख रहा नजर.

INDORE ZOO BORN WHITE BLACKBUCK
इंदौर जू में पहली बार रेयरेस्ट व्हाइट ब्लैकबक का जन्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: मध्य प्रदेश में सफेद टाइगर के लिए चर्चित इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में पहली बार दुर्लभ सफेद रंग के ब्लैकबक ने जन्म लिया है. अपनी तरह का यह पहला सफेद कृष्ण मृग यानि ब्लैकबक पूरी तरह स्वस्थ है. यह सफेद हिरण यहां पहुंच रहे लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी और बच्चे इसे देखने जू पहुंच रहे हैं.

इंदौर के चिड़ियाघर में जन्मा सफेद ब्लैकबक

आमतौर पर देश भर में जो हिरण पाए जाते हैं वह गेहुआ रंग के होते हैं. जिनमें नर कृष्ण मृग (Blackbuck) यानि हिरण का रंग काला और मादा का रंग भूरा होता है. काले हिरण की नस्ल में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि उनमें पाया जाने वाला सफेद रंग का जीन अगली संतति में प्रभावी हो जाए लेकिन इंदौर के चिड़ियाघर में मौजूद कृष्ण मृग के परिवार में यह संभव हो सका है, जहां कृष्ण मृग के एक जोड़े ने सफेद रंग के कृष्ण मृग को जन्म दिया है.

जू प्रबंधन सफेद हिरण पर रख रहा नजर (ETV Bharat)

'दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है एल्बिनो'

कमला नेहरू प्राणी उद्यान के प्रभारी डॉ उत्तम यादव बताते हैं, "कृष्ण मृग में यह लक्षण एलबिनो (Albino) कहा जाता है. यह एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है. इसमें जानवर जन्म से ही अपनी त्वचा, बाल, पंख या आंखों में मेलानिन उत्पन्न करने की क्षमता के बिना पैदा होते हैं. जिसके कारण उनके बाल त्वचा का रंग सफेद होता है, जो बर्फीले सफेद रंग की तरह होता है."

INDORE KAMLA NEHRU ZOOLOGICAL PARK
इंदौर के चिड़ियाघर में जन्मा सफेद ब्लैकबक (ETV Bharat)

'मेलेनिन की कमी के कारण होता है सफेद रंग'

प्रभारी डॉ उत्तम यादव बताते हैं, "मेलेनिन की पूरी तरह से अनुपस्थिति के कारण मृग के पूरे शरीर का रंग और रोएं सफेद हो जाते हैं. शरीर में रंगत (पिगमेंट) न होने के कारण इनकी आंखों की पुतलियां लाल या पिंक कलर की दिखाई देती हैं. यह मेलेनिन (Melanin) नामक वर्णक की कमी के कारण होता है, जो सामान्य तौर पर त्वचा, बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है."

WHITE DEER BORN ZOOLOGICAL PARK
देखने के लिए लगी वन्य जीव प्रेमियों की लंबी लाइन (ETV Bharat)

'सफेद हिरण का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ'

प्रभारी डॉ उत्तम यादव बताते हैं, "इंदौर के चिड़ियाघर में सबसे ज्यादा सफेद टाइगर का भी जन्म होता है, यहां विभिन्न प्रकार के दुर्लभ वन्य प्राणी मौजूद हैं. जिसमें अब सफेद हिरण भी शामिल हो गया है. नन्हा सफेद हिरण पूरी तरह स्वस्थ है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. वन्य जीव प्रेमी और बच्चों को इसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है. यहां जू में ऐसा पहली बार हुआ है कि सफेद हिरण के बच्चे ने जन्म लिया है.

WHITE DEER BORN ZOOLOGICAL PARK
इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में सफेद ब्लैकबक का जन्म (ETV Bharat)

ये होते हैं जेनेटिक कारण

वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉ उत्तम यादव के मुताबिक "कृष्ण मृग में भी सफेद जीन होते हैं, जो अगली पीढ़ी में रिसेसिव जनरेशन दर्शाते हैं. इस अनुवांशिक प्रक्रिया में सफेद रंग का जीन अन्य रंगों के प्रति डॉमिनेंसी दर्शाता है, जिसके कारण संबंधित जानवर जन्म से ही सफेद रंग का होता है. ऐसे जानवरों की आंखों का रंग पिंक कलर का होता है, जिसके कारण यह अपनी ही संतति के अन्य सदस्यों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं."

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