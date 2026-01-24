ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उम्मीदें बढ़ी, व्हाइट टाइगर ने दिया 3 नन्हे शावकों को जन्म

इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में 3 शावकों का जन्म, 1 शावक का ब्लैक टाइगर के रूप में होने की उम्मीद.

मध्य प्रदेश में ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उम्मीदें बढ़ी (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:32 PM IST

इंदौर: देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बने ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की खोज अब जल्द पूरी हो सकती है. इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में पहली बार ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उत्पत्ति के लिए व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई थी. जिसके बाद हाल ही में यहां 3 शावकों ने जन्म लिया है, जिसमें 2 सफेद और 1 ब्लैक येलो टाइगर है. माना जा रहा है कि ब्लैक येलो शावक के पिगमेंट की पुष्टि के बाद इंदौर से ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उत्पत्ति संभव हो सकती है.

ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उत्पत्ति के प्रयास

इंदौर का कमला नेहरू प्राणी उद्यान सेंट्रल इंडिया का ऐसा जू है, जहां येलो, ब्लैक और व्हाइट तीनों तरह के टाइगर पाए जाते हैं. फिलहाल यहां पर जो ब्लैक टाइगर है, वह पूरी तरह से ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर नहीं है. बीते कई सालों से यहां पूरी तरह ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उत्पत्ति के प्रयास चल रहे हैं. इसके लिए उनकी वंशावली भी खंगाली गई थी.

व्हाइट टाइगर ने 3 नन्हे शावकों को दिया जन्म (ETV Bharat)

टाइगर विकी की पहर टाइग्रेस से कराई गई क्रॉस ब्रीडिंग

इसके बाद प्लानिंग की गई कि शरीर पर गहरे काले रंग की पट्टी वाले ब्लैक टाइगर की मदद से पूरी तरह ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उत्पत्ति की जाएगी. फिलहाल नंदनकानन अभ्यारण के अलावा इंदौर के चिड़ियाघर में ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर मौजूद है, तो इसके लिए इंदौर में मौजूद ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर विकी के साथ पहली बार पहर नामक व्हाइट टाइग्रेस की पेयरिंग की गई थी. जिसके बाद बीते दिन सफेद टाइग्रेस ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें से 2 पूरी तरह सफेद हैं, जबकि एक येलो ब्लैक है.

शावक का ब्लैक टाइगर के रूप में होने की उम्मीद

येलो ब्लैक शावक को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही कुछ दिनों में यह शावक बड़ा होगा, तो उम्मीद है कि यह ब्लैक टाइगर का रूप लेगा. इस मामले में चिड़ियाघर के प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने बताया "अभी तीनों शावक कुछ दिन के ही हैं, जिनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सफेद मादा शेरनी उनका विशेष ध्यान रख रही है. शेर का पिंजरा बड़ा होने के कारण काफी दूर से यह पता लगाना भी संभव नहीं है कि छोटे नन्हे शावक में जन्म के समय उसके ब्लैक पिगमेंट की स्थिति क्या है."

लंबे समय से जेनेटिक म्यूटेशन का इंतजार

ब्लैक टाइगर की कहानी अब तक जंगल बुक और किताबों में ही मिलती है लेकिन वास्तविक रूप से इसकी उत्पत्ति इतनी आसान नहीं है. प्राणी विशेषज्ञों की माने तो ब्लैक टाइगर कोई प्रजाति नहीं, बल्कि एक दुर्लभ रंग वाला टाइगर होता है. जिसके बाल और फर का रंग दूसरे येलो टाइगर की तुलना में काला होता है. जिसके कारण वह पूरी तरह काला नजर आता है.

