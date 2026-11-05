वाइल्ड एनिमल का डिफेंस मोड, दीपावली की आतिशबाजी और धुएं से सदमे में रहेंगे वन्य प्राणी
पटाखों से वन्य जीवों की बढ़ जाती है परेशानी, इंदौर में मुनादी कराने के बाद भी करते हैं जमकर आतिशबाजी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 4:00 PM IST
इंदौर: दीपावली जहां हर किसी के लिए खुशियां और उल्लास का पर्व है, वहीं त्यौहार का यह समय उन वन्य प्राणियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, जो जंगल के शांत वातावरण में रहने के आदी हैं. यही वजह है कि हर साल दीपावली के अवसर पर तरह-तरह के वन्य प्राणी आतिशबाजी के शोर, लाइटिंग और पटाखों के धुएं से बचने के लिए डर तनाव और एंजायटी से ग्रसित होकर खाना पीना छोड़कर एक सुरक्षित कोने में दुबक जाते हैं.
पटाखों से वन्य जीवों की बढ़ जाती है परेशानी
इंदौर का चर्चित कमला नेहरू प्राणी उद्यान यूं तो साइलेंट जोन माना गया है लेकिन दीपावली का त्यौहार यहां सबसे बड़ी अशांति और परेशानी वाला समय होता है. इस दौरान यहां रहने वाले 169 प्रजातियों के करीब 1350 वन्य जीव और पक्षी या तो दुबक कर अपने पिंजरों में छुप जाते हैं या रस्सी बम के धमाकों से घबराकर पूरे समय बचने के लिए अपने परिसर में जहां तहां भागना और दौड़ना शुरू कर देते हैं.
इस दौरान अधिकांश वन्य प्राणी खाना पीना छोड़कर तनाव और असुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं. दीपावली से लेकर अगले एक सप्ताह तक जैसे तैसे बने प्राणी अपने आप को प्रदूषण शोरगुल और लाइट से बचाव के लिए एडजस्ट कर पाते हैं. इस दौरान फिर देवउठनी ग्यारस पर इंदौर में जमकर आतिशबाजी होती है, जिसके कारण बने प्राणियों की स्थिति चिंताजनक हो जाती है.
'मुनादी कराने के बाद भी करते हैं जमकर आतिशबाजी'
प्राणी संग्रहालय के प्रभारी एवं पशु चिकित्सक डॉ उत्तम यादव बताते हैं, "दीपावली का असर सबसे ज्यादा पशु-पक्षियों पर पड़ता है, क्योंकि वह शोर शराबे और प्रदूषण के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील होते हैं. इस दौरान उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और घबराहट के चलते हुए वे खाना पीना छोड़ देते हैं.
इस स्थिति से उन्हें बचाने के लिए चिड़ियाघर के आसपास के इलाके आजाद नगर, रेडियो कॉलोनी, छावनी में आतिशबाजी कम चलाने और धीमी आवाज में चलाने की मुनादी भी कराई जाती है लेकिन फिर भी लोग वन्य प्राणियों की स्थिति की परवाह किए बिना जमकर आतिशबाजी करते हैं. रात में भी आसमान में रॉकेट और अन्य धमाकों के कारण हिरण, शेर और हाथी जैसे प्राणी भी विचलित हो जाते हैं. जो वन्य प्राणी पिन ड्राप साइलेंट एरिया में रहते हों, उनके आसपास आतिशबाजी और शोर शराबा होना वन प्राणियों के लिए असहनीय होता है."
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'साल भर आतिशबाजी बिकने से बढ़ रही परेशानी'
पक्षी विशेषज्ञ भालू मोंडे के अनुसार, "यदि पक्षी लंबे समय तक डर और स्ट्रेस में रहते हैं, तो वह बीमारी और इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा कमजोर हो जाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि पटाखे की जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की प्रतिध्वनि पहुंचती है, जो वन प्राणियों को प्रभावित करती है. इसके अलावा उनके हैबिटेट और उड़ने की क्षमता भी धमाकों से कम हो जाती है."
उन्होंने बताया, "लोगों में इस बात की सेंसिटिविटी नहीं है, इसलिए भी वन्य प्राणियों को परेशान होना पड़ता है. दीपावली पर दो से तीन बजे रात तक आतिशबाजी चलती है. इसके अलावा क्रिकेट मैच अथवा न्यू ईयर पर भी यही हाल रहता है. हालांकि वन्य प्राणियों के आवासीय स्थल को साइलेंट जोन घोषित किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति ठीक नहीं है. अब साल भर आतिशबाजी बिकने के कारण भी लगातार परेशानी बढ़ रही है."