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वाइल्ड एनिमल का डिफेंस मोड, दीपावली की आतिशबाजी और धुएं से सदमे में रहेंगे वन्य प्राणी

पटाखों से वन्य जीवों की बढ़ जाती है परेशानी ( ETV Bharat )

इंदौर: दीपावली जहां हर किसी के लिए खुशियां और उल्लास का पर्व है, वहीं त्यौहार का यह समय उन वन्य प्राणियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, जो जंगल के शांत वातावरण में रहने के आदी हैं. यही वजह है कि हर साल दीपावली के अवसर पर तरह-तरह के वन्य प्राणी आतिशबाजी के शोर, लाइटिंग और पटाखों के धुएं से बचने के लिए डर तनाव और एंजायटी से ग्रसित होकर खाना पीना छोड़कर एक सुरक्षित कोने में दुबक जाते हैं.

पटाखों से वन्य जीवों की बढ़ जाती है परेशानी इंदौर का चर्चित कमला नेहरू प्राणी उद्यान यूं तो साइलेंट जोन माना गया है लेकिन दीपावली का त्यौहार यहां सबसे बड़ी अशांति और परेशानी वाला समय होता है. इस दौरान यहां रहने वाले 169 प्रजातियों के करीब 1350 वन्य जीव और पक्षी या तो दुबक कर अपने पिंजरों में छुप जाते हैं या रस्सी बम के धमाकों से घबराकर पूरे समय बचने के लिए अपने परिसर में जहां तहां भागना और दौड़ना शुरू कर देते हैं.