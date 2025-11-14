Bihar Election Results 2025

एक लेपर्ड फैमिली की कहानी: जंगल में बिछड़े मादा तेंदुआ और बच्चे, बाल दिवस पर मिले

इंदौर में एक लेपर्ड परिवार की कहानी, बाल दिवस पर मादा तेंदुए से मिले शावक, तीनों एक साथ सुरक्षित रखा.

INDORE LEOPARD STORY
जंगल में बिछड़े मादा तेंदुआ और बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read
इंदौर: आमतौर पर जंगल में तेंदुए और टाइगर के शावक भले मां से बिछड़ कर फिर मिल जाते हों, लेकिन शहरों में ऐसा होना अमूमन मुश्किल रहता है. हाल ही इंदौर में ऐसी ही एक घटना घटी. जिसमें अपनी घायल मां से बिछड़ने के कई दिनों बाद दो नन्हें शावक संयोग से बाल दिवस के दिन फिर अपनी लेपर्ड मां से मिल गए. हालांकि अब तीनों सुरक्षित हैं. जिनका इलाज इंदौर के जू स्थित वन्य प्राणी चिकित्सालय में हो रहा है.

तार में उलझ गई थी बाघिन

इंदौर के हरसोला क्षेत्र के जंगल में मादा तेंदुआ अपने दोनों शावकों के लिए शिकार की तलाश में निकली थी, लेकिन गांव के पास एक स्थान पर तारों में उलझ गई. इसके बाद उसे ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने रेस्क्यू करके इलाज के लिए इंदौर जू स्थित अस्पताल भेजा था. जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना के कुछ दिनों बाद इसी मादा तेंदुए के दो नन्हे शावक अपनी मां की तलाश में हरसोला वनक्षेत्र के एक गुफा जैसे इलाके से बाहर निकले, इन दो छोटे-छोटे नन्हे तेंदुए के बच्चे जब गांव के लोगों को नजर आए, तो ग्रामीणों ने फिर वन विभाग को सूचना भेजी.

इंदौर में मां से मिले शावक (ETV Bharat)

मां से मिलने पहुंचे शावक

बाद में वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने इन शावकों को भी रेस्क्यू किया. इसके बाद इन्हें भी भूखे प्यासे और बीमारी की हालत में देख जू स्थित प्राणी चिकित्सालय भेजा. यहां पहले से पिंजरे में मौजूद जब मादा तेंदुआ ने दूसरे पिंजरे में मौजूद अपने बच्चों की आवाज सुनी, तो मादा तेंदुआ बेचैन हो उठी. उसके दहाड़ने और हरकतों से अंदाजा लग गया. दोनों नन्हे बच्चे इस माता तेंदुए के हैं. जिसके बाद अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने दोनों बच्चों को उनकी मां के सुपुर्द कर दिया.

INDORE CUBS MOTHER LEOPARD STORY
मां से मिले नन्हे शावक (ETV Bharat)

मादा तेंदुए का चल रहा इलाज

जहां तीनों ही एक दूसरे को दुलार करते नजर आए. बाल दिवस पर इंदौर में हुए इस घटनाक्रम से सभी खासे खुश भी नजर आए. डॉ मोहन यादव का कहना है कि फिलहाल मादा तेंदुआ का इलाज चल रहा है. वहीं बच्चों को भी उसके पास ही सुरक्षित पिंजरे में रखा गया है. उन्होंने कहा इंदौर कि महू वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में लेपर्ड पाए जाते हैं. जो अब शिकार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं.

CUBS MEET LEOPARD ON CHILDREN DAY
लेपर्ड फैमिली की कहानी (ETV Bharat)

मादा तेंदुआ भी ऐसी स्थिति का शिकार हुई. गनीमत यह रही कि एक ही स्थान पर तीनों को लाए जाने के कारण तीनों एक बार फिर मिल गए. स्वस्थ होने के बाद वन विभाग की टीम संभवत इन्हें वन क्षेत्र में छोड़ देगी.

