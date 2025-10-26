ETV Bharat / state

दुनिया में रहस्य बने ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर, इंदौर में जन्म ले सकता है भारत का पहला काला बाघ

देश के पहले ब्लैक टाइगर के लिए खंगाली जा रही है टाइगरों की वंशावली, इंदौर में काले मेलेनिस्टिक बाघ की सफेद बाघ से क्रॉस ब्रीडिंग.

INDORE BLACK MELANISTIC TIGER
इंदौर में जन्म ले सकता है भारत में पहला काला बाघ (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 26, 2025

Updated : October 26, 2025

इंदौर: दुनिया भर में रहस्य बने दुर्लभ ब्लैक टाइगर भविष्य में पूरी तरह काले नजर आ सकते हैं. जिनकी उत्पत्ति के लिए इंदौर में दुर्लभ काले और सफेद टाइगर के मेल से देश के पहले पूरी तरह काले दुर्लभ टाइगर की उत्पत्ति के लिए वंशावली खंगाली जा रही है. लंबे समय से ब्लैक टाइगर दुनिया भर के लिए रहस्य बने हुए हैं खास बात यह है कि अपने शरीर पर गहरे काले रंग की पट्टिका वाले ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, जो फिलहाल नंदनकानन अभ्यारण के अलावा इंदौर के चिड़ियाघर में मौजूद हैं.

ब्लैक टाइगर की कोई विशिष्ट प्रजाति या भौगोलिक उप प्रजाति नहीं है, बल्कि यह दुर्लभ रंग वाला टाइगर होता है. जिनकी त्वचा बाल और फर आदि में गहरे काले पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे उसका रंग काला हो जाता है. प्राणी विज्ञान के अनुसार, मिलेनिज्म एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो स्तनधारी सरीसृप और कीड़ों की अलग-अलग संततियों में देखने को मिलता है, लेकिन खास बात यह है कि दुनिया भर में सिर्फ भारत के टाइगर में ही इस तरह का म्यूटेशन दिखाई देता है.

ब्लैक टाइगर के लिए खंगाली जा रही है टाइगरों की वंशावली (ETV Bharat)

इंदौर के कमला नेहरू पार्क में ब्लैक टाइगर मौजूद
उड़ीसा के सिगलीपाल टाइगर रिजर्व में भी ऐसे टाइगर होने की जानकारी मिलती है, लेकिन नंदनकानन टाइगर रिजर्व में ऐसे एक टाइगर के अलावा मध्य प्रदेश में इस तरह का इकलौता टाइगर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में मौजूद है, जो मेल ब्लैक मेलेनिस्टिक दुर्लभ प्रकार का टाइगर है, जिसकी उत्पत्ति बीते 10 सालों में यहां टाइगरों के बीच जेनेटिकली क्रॉस और वंशावली के आधार पर ब्रीडिंग के जरिए हुई है.

बीते 10 सालों में यहां से करीब 25 टाइगर देश के अलग-अलग प्राणी संग्रहालय में भी शिफ्ट किए गए हैं. मध्य भारत का यह इकलौता प्राणी उद्यान है जहां तीनों तरह के टाइगर ब्लैक येलो और व्हाइट टाइगर मिलते हैं. जो भविष्य में अब ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर का केंद्र बन सकता है.

वंशावली और हेटेरो जेनेसिस प्रक्रिया का पालन
इंदौर प्राणी उद्यान के प्राणी विशेषज्ञ डॉ उत्तम यादव बताते हैं कि, ''देश के पहले पूरी तरह ब्लैक टाइगर की उत्पत्ति हो सके इसके लिए यहां पहली बार ब्लैक मेलोनेस्टिक टाइगर का व्हाइट टाइगर से क्रॉस कराया गया है. इसी तरह प्राणी उद्यान में मौजूद येलो टाइगर की भी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है, जिससे कि दुर्लभ रंगों वाले शावकों को प्राप्त किया जा सके.''

फिलहाल यहां दुर्लभ प्रजाति के जो टाइगर मौजूद हैं जिनके बीच F1-f2 जेनरेशन के लिहाज से क्रॉस कराने के बाद 100 प्रतिशत काले ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर की उत्पत्ति के प्रयास हो रहे हैं. माना जा रहा है कि अगले कुछ माह में यहां जो टाइगर जन्म लेंगे उनमें देश का पहला पूरी तरह से ब्लैक टाइगर भी जन्म ले सकता है. ब्लैक के अलावा व्हाइट और पीले रंग के शावकों का भी जन्म होगा.

डॉ यादव के मुताबिक, ''इंदौर में जो ब्लैक टाइगर हैं वह फिलहाल 70% ब्लैक हैं लेकिन आने वाली जनरेशन में प्रयास किया जा रहे हैं कि जो भी ब्लैक टाइगर पैदा हों, उसका रंग 100 फीसदी काला हो, जो अपने आप में दुर्लभ होकर देश का पहले पूरी तरह ब्लैक टाइगर के रूप में जन्म ले सके.

क्या होती है पेडिग्री शीट
जिस प्रकार इंसानों में जेनेटिकली एकरूपता और एक दूसरे से अंतर होता है ठीक उसी प्रकार टाइगर में भी अलग-अलग जीन के मिलने से उन्नत प्रजाति विकसित होती है. जैसे परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच रिश्तों और वंश को अलग-अलग दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है. वंशावली के आधार पर ही संबंधित प्राणी के आनुवांशिक लक्षणों उनकी बीमारी और जीवन की स्थिति का आकलन किया जाता है.

यही वजह है कि इंसानों में ब्लड ग्रुप गोत्र जैसी अन्य व्यवस्था की तरह ही टाइगर में भी उन्नत नस्ल प्राप्त करने के लिए उनकी क्रॉसिंग में वंशावली का ध्यान रखना जरूरी है. अलग-अलग वंशावली की क्रॉसिंग से उत्पन्न होने वाले टाइगर अपने खास गुण और रंग के अलावा स्वस्थ्य शरीर वाले होते हैं. जबकि एक ही जीन की क्रॉसिंग से उत्पन्न प्राणियों की प्रजाति के बीमार होने के अलावा विलुप्त होने की आशंका ज्यादा रहती है.

