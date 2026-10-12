कालाकुंड में आएं वीकेंड पिकनिक और जंगल कैंपिंग के लिए, कलाकंद मिठाई से होगा स्वागत
इंदौर के कालाकुंड में तैयार होगा टूरिस्ट विलेज, जल्द शुरू होगी वीकेंड पिकनिक और जंगल कैंपिंग. रिपोर्ट सिद्धार्थ माछीवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:02 PM IST
इंदौर: हेरिटेज ट्रैक और जंगल की खूबसूरत लोकेशन के लिए चर्चित कालाकुंड और पातालपानी क्षेत्र में जल्द ही लोग वीकेंड पिकनिक के साथ जंगल
कैंपिंग का भी मजा ले सकेंगे. इसके लिए मध्य प्रदेश और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्य योजना तैयार की है.
वीकेंड पिकनिक और जंगल कैंपिंग डेस्टिनेशन
इंदौर से 20 किमी दूर स्थित कालाकुंड अपनी प्राकृतिक वादियों और शांत आदिवासी गांवों में बनने वाली अपनी अनोखी मिठाई कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है. साथ ही यह वीकेंड पिकनिक और जंगल कैंपिंग डेस्टिनेशन के लिए पर्याप्त विशेषता वाले आदर्श पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित हो रहा है. घने और वन औषधियों से भरे जंगल को बचाते हुए यहां एमपीआरआरडीए द्वारा लगभग 10 किमी. की सड़क का काम पूरा किया जा चुका है.
ब्रिज का निर्माण का काम प्रारंभ किया जाएगा
यहां के सौंदर्य को निखारने वाली नदी पर ब्रिज नहीं बनने से पहाड़ी नदी के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इस कारण यहां पर्यटक आने से बचते हैं. प्राधिकरण के महाप्रबंधक लोकेंद्र मंडलोई ने बताया कि "वन औषधियों से भरपूर इस क्षेत्र के घने जंगल को बचाते हुए सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2024 में पूरा हुआ. 30 मई को इसी गांव में कलेक्टर शिवम वर्मा ने रात्रि चौपाल लगाई थी. इस दौरान ग्रामीणों की पहली सबसे अहम मांग ब्रिज निर्माण की थी लिहाजा इसी वर्ष यहां ब्रिज का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा.
ब्रिज बनने से यहां पहाड़ियों में बसे 8 गांवों के ग्रामीणों की पहुंच स्वास्थ्य केंद्र के अलावा स्कूल, आंगनबाड़ियों और राशन दुकानों तक सुगमता से हो सकेगी. पहाड़ी नदी चोरल कभी भी बारिश होने पर मार्ग अवरुद्ध कर देती है. इससे हर समय आवागमन बाधित होता रहा है. यहां एक संभागीय स्काउट गाइड का कैंपिंग केंद्र भी बना है. जिसका समुचित उपयोग भी संभावित है."
हेरिटेज ट्रेन के अलावा सड़क मार्ग भी होगा विकल्प
विंध्याचल पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों के बीच बसे 7 से अधिक आदिवासी गांवों में 20 से अधिक होम स्टे बने हुए हैं. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक ग्रामीण परिवेश के जीवन की चर्चा और उस आनंद की अनुभूति का अहसास करने पहुंचते हैं.
यहां के लिए पातालपानी से हेरिटेज ट्रेन से पर्यटक तो आते ही हैं, लेकिन जो अपने निजी चार पहिया व दो पहिया वाहन से ब्रिज नहीं होने के चलते बारिश में नहीं पहुंच पाते थे वे भी अब यहां आसानी से आ सकेंगे. इसके अलावा ग्रामीण आदिवासियों का बारिश में शहर से संपर्क कट जाता है, ऐसे में ब्रिज बनने से बड़ी आबादी भी इस विकल्प का उपयोग कर पाएगी.
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गाय के दूध की बनने वाली कलाकंद मिठाई विशेष आकर्षण
कालाकुंड गांव के कई गाय और भैंस पालक कलाकंद बनाने में जुटे हैं. गाय और भैंस के शुद्ध दूध व कम शक्कर से पारंपरिक तरीके बनने वाली दानेदार कलाकंद मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है. इसका भी यहां खास आकर्षण है.