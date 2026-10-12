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कालाकुंड में आएं वीकेंड पिकनिक और जंगल कैंपिंग के लिए, कलाकंद मिठाई से होगा स्वागत

इंदौर के कालाकुंड में तैयार होगा टूरिस्ट विलेज ( Source: Madhya Pradesh Rural Development Authority )

इंदौर: हेरिटेज ट्रैक और जंगल की खूबसूरत लोकेशन के लिए चर्चित कालाकुंड और पातालपानी क्षेत्र में जल्द ही लोग वीकेंड पिकनिक के साथ जंगल

कैंपिंग का भी मजा ले सकेंगे. इसके लिए मध्य प्रदेश और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्य योजना तैयार की है.

वीकेंड पिकनिक और जंगल कैंपिंग डेस्टिनेशन