ETV Bharat / state

कैलाश विजयवर्गीय ने पत्नी के बर्थडे पर इंदौरियों को दिया नायाब तोहफा, खूब मनाएं पिकनिक

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शहर के पितृपर्वत पर अपनी पत्नी के नाम पर संचालित किए जाने वाले आशा एसोसिएशन फॉर सेल्फ हेल्प एक्शन इंदौर की पहल पर यहां हजारों की तादाद में वृक्षारोपण कर चुके हैं. यहीं पर उनके द्वारा पितृ पर्वत तीर्थ भी विकसित किया गया है, वर्तमान में विजयवर्गीय अपने पौधारोपण अभियान के चलते रेवती रेंज की पहाड़ी पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चल रहे हैं. पिछल साल उन्होंने रेवती रेंज पर 51 लाख पौधे लगवाकर रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद से ही वह यहां लगातार सभी पौधों को सुरक्षित रखते पूरी पहाड़ी पर वृक्षारोपण के अलावा जन सुविधा विकसित करवा रहे हैं.

इंदौर : अपने बयानों के साथ तरह-तरह के फैसले लेने के लिए चर्चित वरिष्ठ भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को अपनी धर्मपत्नी के बर्थडे पर शहरवासियों को दाल बाफला होम की सौगात दी. यहां पहुंचकर लोग दाल बाफला खाते हुए पिकनिक मना सकेंगे.

पितृ पर्वत पर 13 करोड की लागत से एसटीपी प्लांट

पितृ पर्वत पर सभी पौधे जीवित रहकर हरे-भरे वृक्ष बन सकें, इसके लिए 13 करोड रुपए की लागत से एक एसटीपी प्लांट भी तैयार कराया गया है. इसी प्रकार इस वर्ष फिर विजयवर्गीय द्वारा आशा एसोसिएशन फॉर सेल्फ हेल्प एक्शन के बैनर तले अभियान को गति देने का ऐलान किया है. इस बीच आज 4 जुलाई को उनकी धर्मपत्नी आशा विजयवर्गीय का जन्मदिन आया. कैलाश विजयवर्गीय सपत्नीक रेवती रेंज पहाड़ी पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आशा विजयवर्गीय से पौधारोपण कराया. इसके बाद उन्होंने यहां उनके नाम से आशा एसोसिएशन फॉर सेल्फ हेल्प एक्शन द्वारा तैयार किया गया दाल बाफला होम भी शहर वासियों को समर्पित करने का ऐलान किया.

एक पेड़ मां के नाम, पौधे लगाए (ETV BHARAT)

रेवती रेंज पहाड़ी से दाल बाटी युग की शुरुआत

इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "रेवती रेंज पहाड़ी पर तैयार दाल बाफला होम से एक बार फिर दाल बाटी युग की शुरुआत हो रही है. उन्होंने कहा आशा विजयवर्गीय के नाम से यहां एक हाल और किचन तैयार किया गया है जहां लोग आकर अपने हाथ से दाल बाटी और बाफले तैयार कर खा सकेंगे. पिकनिक मनाने की और खाना बनाने के लिए बर्तन और सुविधाएं विकसित की गई हैं."

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "पुराने दौर में मै खुद विधायक रमेश मेंदोला के साथ सिरपुर तालाब पर पिकनिक मनाने जाते थे. वहां पर दाल बाफले बनाते थे लेकिन वहां तब कोई सुविधा नहीं थी. अब रेवती रेंज पर दाल बाफला हम में लोग अपनी सामग्री लेंगे और यहां दाल बाफला बनाकर पार्टी कर सकेंगे.यहां बड़े इलाके में ग्रीन बेल्ट विकसित किया गया है, जिसका उपयोग लोग ऑक्सीजन जोन के रूप में कर सकेंगे."