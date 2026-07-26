'वे गलतफहमी का शिकार हुए', विजयवर्गीय की दरियादिली, प्रदर्शनकारी कपल को रिहा करने की रिक्वेस्ट
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को लिखा लेटर, घर के बाहर प्रोटेस्ट करने वालों को रिहा करने की मांग की, पत्नी हुई रिहा.
By PTI
Published : July 26, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : July 26, 2026 at 10:59 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि वह NEET पेपर लीक को लेकर उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने पर गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट कपल को इंसानी आधार पर रिहा कर दे. दरअसल, प्रहलाद पांडे और संगीता पांडे को तीन दिन पहले हिरासत में लिया गया था, जब वे नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे. जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी.
उमंग सिंघार ने लगाया था आरोप
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया है. जिसे युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन की एक बड़ी जीत बताया है, जिसने परीक्षाओं में गड़बड़ी और NEET पेपर लीक के खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट किया था. इंदौर पुलिस कमिश्नर को लिखे एक लेटर में कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि, ''मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने हाल ही में खत्म हुए सदन के मानसून सेशन के दौरान आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी.''
गलत जानकारी ने लोगों में किया कन्फ्यूज
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''असेंबली स्पीकर के आदेश पर जांच और असेंबली परिसर से वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच से पता चला कि आरोप झूठे और बेबुनियाद थे.'' मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैली कथित गलत जानकारी ने लोगों में कन्फ्यूजन पैदा किया. जिससे पांडे कपल ने इंदौर में उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया.'' विजयवर्गीय ने कहा कि, ''उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में न तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई है और न ही कपल के खिलाफ कोई पर्सनल शिकायत या एतराज़ है.''
पुलिस से की कपल को रिहा करने की अपील
अपने लेटर में उन्होंने लिखा, ''मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कानून और नियमों के तहत मुमकिन हो तो कृपया इंसानियत का नजरिया अपनाएं और पांडे कपल की रिहाई के लिए नियमों के मुताबिक जरूरी एक्शन लें. मेरा मानना है कि वे सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी का शिकार हुए और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा.''
- छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरे पति-पत्नी ने इंदौर पुलिस को चकरघन्नी बना डाला
- कैलाश विजयवर्गीय ने स्कूली छात्राओं को दिए 6 बड़े मंत्र, सिद्ध करने के तरीके भी बताए
- पैलेट गन बुलेट शरीर में फंसी, दिल्ली में जेपी नड्डा मिले तो जबलपुर में भाई को फोन पर आई खबर
1.20 लाख का बॉन्ड भरने के बाद पत्नी रिहा
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संगीता पांडे को 1.20 लाख रुपये का बॉन्ड भरने के बाद शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया. वहीं एक्टिविस्ट ने कहा कि वह अपने पति की रिहाई के लिए फॉर्मैलिटीज़ पूरी कर रही हैं. उन्होंने कहा, ''हमने कोई गलती नहीं की. हमने NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है.''
संगीता पांडे ने कहा कि, ''धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, उन्हें उम्मीद है कि NEET परीक्षा सिस्टम में सुधार के लिए असरदार कदम उठाए जाएंगे और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी.'' पांडे दंपत्ति 22 जुलाई को दिल्ली में CJP के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन करने के लिए इंदौर में विजयवर्गीय के घर पहुंचे थे. पति ने आरोप लगाया था कि विजयवर्गीय ने विरोध कर रहे छात्रों के बारे में गलत टिप्पणी की, इस आरोप से मंत्री ने इनकार किया है.
परदेशीपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज आरडी कानवा ने कहा कि, ''दंपत्ति को 'अनधिकृत विरोध के लिए हिरासत में लिया गया था और बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत एक संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था.'' पुलिस के अनुसार, दंपत्ति बिना इजाजत के एक सार्वजनिक सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका पैदा हो गई.