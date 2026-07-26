ETV Bharat / state

'वे गलतफहमी का शिकार हुए', विजयवर्गीय की दरियादिली, प्रदर्शनकारी कपल को रिहा करने की रिक्वेस्ट

इंदौर: मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि वह NEET पेपर लीक को लेकर उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने पर गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट कपल को इंसानी आधार पर रिहा कर दे. दरअसल, प्रहलाद पांडे और संगीता पांडे को तीन दिन पहले हिरासत में लिया गया था, जब वे नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे. जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी.

उमंग सिंघार ने लगाया था आरोप

मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया है. जिसे युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन की एक बड़ी जीत बताया है, जिसने परीक्षाओं में गड़बड़ी और NEET पेपर लीक के खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट किया था. इंदौर पुलिस कमिश्नर को लिखे एक लेटर में कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि, ''मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने हाल ही में खत्म हुए सदन के मानसून सेशन के दौरान आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी.''

गलत जानकारी ने लोगों में किया कन्फ्यूज

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''असेंबली स्पीकर के आदेश पर जांच और असेंबली परिसर से वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच से पता चला कि आरोप झूठे और बेबुनियाद थे.'' मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैली कथित गलत जानकारी ने लोगों में कन्फ्यूजन पैदा किया. जिससे पांडे कपल ने इंदौर में उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया.'' विजयवर्गीय ने कहा कि, ''उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में न तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई है और न ही कपल के खिलाफ कोई पर्सनल शिकायत या एतराज़ है.''

पुलिस से की कपल को रिहा करने की अपील

अपने लेटर में उन्होंने लिखा, ''मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कानून और नियमों के तहत मुमकिन हो तो कृपया इंसानियत का नजरिया अपनाएं और पांडे कपल की रिहाई के लिए नियमों के मुताबिक जरूरी एक्शन लें. मेरा मानना ​​है कि वे सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी का शिकार हुए और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा.''