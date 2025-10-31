ETV Bharat / state

अचानक बिगड़ी कैलाश विजयवर्गीय की तबीयत, डिहाइड्रेशन और थकान के कारण अस्पताल में थे भर्ती

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अचानक खराब हुई तबीयत, डिहाइड्रेशन-थकान के चलते इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में हुए थे भर्ती, डॉक्टर ने दी आराम की सलाह.

VIJAYVARGIYA HEALTH DETERIORATES
कैलाश विजयवर्गीय की तबीयत बिगड़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 7:07 AM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 7:22 AM IST

3 Min Read
इंदौर: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की गुरुवार को तबीयत बिगड़ गई. बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वे डिहाइड्रेशन की शिकायत के कारण अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ सुबह बॉम्बे अस्पताल पहुंचे थे. जहां दिन भर चले उपचार के बाद शाम को उन्हें छुट्टी दे दी गई.

व्यस्त दिनचर्या के चलते हुए थकान
बॉम्बे अस्पताल के उप निदेशक राहुल पाराशर ने बताया, ''मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पिछले चार-पांच दिनों से व्यस्त दिनचर्या के कारण अत्यधिक थकान महसूस कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल पाया था. इसी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्राथमिक जांच और परीक्षण किए गए हैं, अब उनकी हालत स्थिर है.''

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दिया मंत्री का हेल्थ अपडेट (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, ''विजयवर्गीय फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में एक वार्ड में आराम कर रहे हैं और उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई है. उन्हें जल्द ही छुट्टी मिलने की उम्मीद है, हालांकि रात होते-होते विजयवर्गीय को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया.'' महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया थकान के कारण वे अस्पताल में भर्ती हुए थे. हालांकि अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है वह घर पर आराम कर रहे हैं.'' उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, मंत्री बिल्कुल ठीक हैं आप लोग निश्चिंत रहें और बॉम्बे हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं.

डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह
कैलाश विजयवर्गीय के नजदीकी सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि, मंत्री कई दिनों से लगातार दौरे कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें थकान हुई है. इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई थी. अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है. डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, अब वह घर पर ही आराम कर रहे हैं.

कैलाश विजयवर्गीय का सियासी करियर
कैलाश विजयवर्गीय इंदौर-1 विधानसभा से विधायक हैं और मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं. उनके पास नगरीय विकास एवं आवास विभाग है. उन्होंने इंदौर से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने वर्ष 1975 में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र पॉलिटिक्स में प्रवेश किया. 1983 में वह पहली बार नगर पालिक निगम इंदौर के पार्षद बने. 2000 में उन्हें इंदौर पालिक नगर निगम का महापौर बनाया गया था. इसके बाद से उनका राजनीतिक करियर चमकता गया. 1990 में पहली बार विधायक बने. कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चाओं में रहते हैं.

Last Updated : October 31, 2025 at 7:22 AM IST

TAGGED:

KAILASH VIJAYVARGIYA
KAILASH VIJAYVARGIYA ADMIT HOSPITAL
INDORE BOMBAY HOSPITAL
VIJAYVARGIYA DEHYDRATION PROBLEM
VIJAYVARGIYA HEALTH DETERIORATES

