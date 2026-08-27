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'शक्कर और मंहगी हो जाए, लोग हेल्दी रहेंगे', इन्फ्लेशन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का डाइट प्लान

मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं. इस बार उन्होंने देश में शक्कर की बढ़ती कीमतों पर अजीबो गरीब बयान दिया है. उन्होंने शक्कर को स्वास्थ्य के हिसाब से नुकसानदेह बताया है. दरअसल, इंदौर के परदेशीपुरा स्थित आस्था वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में शक्कर की बढ़ती कीमतों पर अपना रिएक्शन दिया.

इंदौर: ''आजकल देश में 90 प्रतिशत लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं. छोटे बच्चों को कंट्रोल रेट पर सस्ती शक्कर मिलना चाहिए, लेकिन 40 से ऊपर वालों को शक्कर नहीं खाना चाहिए. मैं तो कहता हूं शक्कर और महंगी हो जाए. जब शक्कर ज्यादा महंगी होगी तो लोग स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित रहेंगे.'' ऐसा अजीबो गरीब तर्क दिया मोहन यादव सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने. दरअसल जब उनसे शक्कर की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा गया तो मंत्री ने कहा, ''चिंता करने की कोई बात नहीं है. शक्कर महंगी है तो गुड़ खा लो.''

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताए चीनी खाने के नुकसान (ETV Bharat)

शक्कर मंहगी है तो गुड़ खा लो: विजयवर्गीय

उन्होंने कहा, ''आयुर्वेद भी कहता है 40 साल से ऊपर वालों को शक्कर नहीं खाना चाहिए. इसलिए मेरे अलावा मेरे अन्य सहयोगी तो शक्कर की तरफ देखते ही नहीं हैं. लेकिन फिर भी पहले की तुलना में शक्कर के दाम घटे हैं. इसलिए शक्कर के दामों को लेकर चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है. शक्कर महंगी है तो गुड़ खा लो.'' मंत्री की बात सुनकर लोग हैरान रह गए. वहीं मंत्री और उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता हंसने लगे.

इंदौर का शक्कर बाजार (ETV Bharat)

शक्कर बाजार में विरासत कायम

लगातार बढ़ती कीमतों के कारण जहां कई रिटेल स्टोर और सुपर मार्केट से शक्कर का स्टॉक गायब हो चुका है. उसी तरह इंदौर में एक ऐसा भी बाजार है जहां शक्कर की विरासत आज भी कायम है. इंदौर के सर्राफा से सटे इस बाजार को लोग शक्कर बाजार के नाम से तो जानते हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहां ना तो शक्कर की कोई दुकान है, न ही व्यापारी और खरीदार. बस शक्कर के नाम पर होलकर कालीन वह शिलालेख जरूर मिलते हैं जिन पर पूरे बाजार की पवित्रता बनाए रखने की नसीहत लिखी हुई है.

शिलालेख पर लिखी नसीहत (ETV Bharat)

शिलालेख पर लिखी नसीहत

बाजार को लेकर स्थानीय व्यापारी कैलाश लाहोटी बताते हैं कि, ''आज भी होलकर परिवार के सदस्यों के नाम पर न केवल रिहायशी इलाके हैं बल्कि बाजार भी सामग्री के नाम पर तय किए गए थे. होलकर शासन काल में इस बाजार में शक्कर के व्यापारी ट्रेडिंग का कामकाज करते थे जो अपनी-अपनी शक्कर बाजार में लेकर आते थे फिर उसकी मंडी मे लगने वाली बोली की तरह ही उसकी बिक्री होती थी. उन दिनों बहुत सस्ती दरों पर शक्कर मिलने का उल्लेख मिलता है. इसके अलावा उसे दौर के कुछ फोटो और दस्तावेजों में भी इस इलाके में शक्कर बिक्री के काम का उल्लेख मिलता है. यहां शिलालेख पर खास नसीहत लिखी हुई है.''