बॉडी शेमिंग पर महिला पार्षद की सफाई, विजयवर्गीय बोले- वह मेरी बेटी जैसी
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की महिला पार्षद संध्या यादव को लेकर की गई टिप्पणी पर पार्षद ने किया बचाव. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 11:05 PM IST
इंदौर: इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा महिला पार्षद को लेकर की गई टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर जारी चर्चा के बीच दोनों पक्षों ने मामले में सफाई देते हुए एक दूसरे को पिता-पुत्री बताया है. वहीं विजयवर्गीय ने भी इस मामले में एक बार फिर सफाई दी है. दरअसल अपनी विधानसभा के वार्ड नंबर 5 में रविवार को विकास कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर विजयवर्गीय ने मंच से टिप्पणी करते हुए महिला पार्षद संध्या यादव के शरीर को लेकर टिप्पणी की थी.
इस मामले के लगातार चर्चा में रहने और कांग्रेस द्वारा लगातार इसे मुद्दा बनाने पर खुद पार्षद संध्या यादव विजयवर्गीय के बचाव में अपना बयान जारी करना पड़ा है. वहीं विजयवर्गीय ने भी इस मामले में एक बार फिर सफाई दी है.
पार्षद ने कहा, उनका और कैलाश विजयवर्गीय का लंबे समय से पारिवारिक संबंध
पार्षध संध्या यादव ने कहा कि हाल ही में उनके वार्ड में करीब 7 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाली नर्मदा पानी की टंकी और अन्य विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे. उनका और कैलाश विजयवर्गीय का लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहा है. विजयवर्गीय उनके लिए पिता तुल्य हैं और बचपन से उन्हें स्नेह देते आए हैं. उनके परिवार का भाजपा से पुराना जुड़ाव रहा है और उनके पिता मीसाबंदी रहे हैं.
महिला पार्षद की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
पार्षद ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी को लेकर जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उन्हें गलत संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति या अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि उनके और कैलाश विजयवर्गीय के बीच पिता-पुत्री जैसा संबंध है.
वहीं विजयवर्गीय ने भी एक वीडियो जारी करके स्पष्ट किया है कि कांग्रेस नेताओं ने इस गलत संदर्भ में तूल दिया है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति बन रही है. उन्होंने कहा संध्या मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मेरी किसी भी बात का गलत अर्थ निकालना दुखद है. जिसके लिए मैं खेद भी व्यक्त कर चुका हूं.