नाला बन चुकी नदी में शुरू होगा वाटर ट्रांसपोर्ट, सड़क के साथ पानी में भी कर सकेंगे सफर
स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित हो चुकी कान्ह नदी पर होगा जल परिवहन, रामबाग से लेकर नवलखा तक मोटर बोट और स्टीमर चलाने की तैयारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 5:00 PM IST
इंदौर: हमेशा कुछ अलग हटकर करने की ख्वाहिश रखने वाले स्वच्छ शहर इंदौर में कान्ह नदी नालों में तब्दील हो गई है. जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चिंता जताते हुए अपने सपने के बारे में बताया है. मध्य प्रदेस सरकार कान्ह नदी में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की तैयारी है. सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के साकार होने पर लोग सड़कों पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मोटरबोट और स्टीमर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकेंगे.
इंदौर में नदी में होगा जल परिवहन
इंदौर में जिस तेजी से शहर की आबादी बढ़ रही है, उसकी तुलना में शहर की तमाम सड़कें अब छोटी पड़ने लगी है. यही स्थिति यहां गाड़ियों की है, जिनकी संख्या करीब 35 लाख से भी ज्यादा है. ऐसी स्थिति में अब नगरीय प्रशासन विभाग शहर की उस प्राचीन कान्ह नदी को जल परिवहन के लिए पुनर्जीवित करना चाहती है. जो शहर के बीच से गुजरती है, विभाग की कोशिश है कि स्वच्छता के तमाम प्रयासों के चलते नदी में अब नालों के वाटरफॉल काफी हद तक बंद किया जा चुके हैं. ऐसे में यदि नदी के कैचमेंट एरिया को साफ करके उसमें शहर के बिलावली तलाब या अन्य जल स्रोत को जोड़ दिया जाए, तो कान्ह नदी में बाकायदा जल परिवहन शुरू किया जा सकता है.
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया वर्षों पुराना सपना
नगरी प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में खुद विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस प्रोजेक्ट को अपना वर्षों पुराना सपना बताया है. उन्होंने इंदौर में इसे साकार करने की पहल की है. हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि "लंबे समय से शहर की सबसे प्रमुख नदी को लाइव वाटर बॉडी के रूप में विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही है. जिसे शहर में जल परिवहन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है.
- जमीन से 100 फीट नीचे बहेगी नदी, मध्य प्रदेश 12 किमी टनल से नई नदी निकाल शिप्रा को रखेगा जिंदा
- उज्जैन में कान्ह डायवर्सन का क्या है भ्रष्टाचार कनेक्शन..जमीन धंसने पाइपलाइन फटी, पेयजल सप्लाई प्रभावित
मोटर बोट और स्टीमर चालवाने की तैयारी
उन्होंने कहा मेरा वर्षों पुराना सपना है कि शहर में जल परिवहन शुरू हो. जिससे कि लोग रामबाग से छोटी-छोटी स्टीमर में बैठकर नौलखा चौराहे व नदी के बहाव क्षेत्र में सफर कर सकें. ऐसा होने पर शहर में सड़कों का दबाव भी काम हो सकता है. इसके लिए नगर निगम इंदौर को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें राज्य शासन के स्तर पर राशि की व्यवस्था करने के साथ केंद्रीय सहायता की जरूरत पड़ी तो उसके भी प्रयास किए जाएंगे, लेकिन भविष्य में इस प्रोजेक्ट को जरूर साकार किया जाएगा."