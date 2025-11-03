ETV Bharat / state

मदरसों पर निगरानी के लिए बनेगी पॉलिसी! कैलाश विजयवर्गीय ने बताए अवैध गतिविधियों के केंद्र

मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों की गतिविधियां पर उंगलियां उठने लगी है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सख्त निगरानी की जरूरत बताई.

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 5:09 PM IST

इंदौर : खंडवा के मदरसे में 19 लाख से ज्यादा के नकली नोट मिलने के बाद कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं. मदरसों में संचालित संदिग्ध गतिविधियां एक बार फिर चर्चा में हैं. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मदरसों को अवैध गतिविधियों का केंद्र बताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मदरसों को लेकर एक पॉलिसी बनाकर इनकी निगरानी की भी मांग दोहराई है.

मुख्यमंत्री से मदरसों पर पॉलिसी बनाने की मांग

कैलाश विजयवर्गीय का कहना है "पहले मदरसे आस्था का केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें लगातार षड्यंत्र और अवैध गतिविधियों की सूचनाएं आ रही हैं. अब मदरसे षड्यंत्र का केंद्र बनते जा रहे हैं. मदरसों पर नियंत्रण जरूरी है. वह इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा के बाद विशेष पॉलिसी बनाने की भी मांग करेंगे. मदरसों में बाहरी लोगों की संलिप्तता और अवैध गतिविधियों की जानकारी सरकार को हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि बाहरी लोग आकर इस तरह की गतिविधि संचालित करते हैं. इनकी निगरानी जरूरी है."

मुख्यमंत्री से मदरसों पर पॉलिसी बनाने की मांग (ETV BHARAT)

खंडवा जिले की मस्जिद से मिले नकली नोट

महाराष्ट्र पुलिस ने रविवार को नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पैठिया स्थित एक मदरसे में सर्चिंग की. इस दौरान मस्जिद के इमाम के कमरे से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए. इनमें से अब तक 12 लाख रुपये के नोट गिने जा चुके हैं, जबकि कुल रकम 19 लाख से अधिक होने का अनुमान है. इस घटना के पूर्व भी मदरसों में कई बार अवैध गतिविधियों के मामले सामने आए हैं.

नकली नोट गिरोह का नेटवर्क कहां तक

खंडवा की पैठिया मस्जिद के इमाम जुबेर पिता अशरफ अंसारी को महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने उसके साथी के साथ 10 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है. जुबेर बुरहानपुर के हरिपुरा क्षेत्र का रहने वाला है और मदरसे के ऊपर किराए के मकान में रहता था. नकली नोट किस गिरोह से जुड़े हैं और कहां से छपे हैं, इस पर जांच जारी है. इस मामले में खंडवा पुलिस का कहना है कि यह मामला अंतरराज्यीय फर्जी नोट गिरोह से जुड़ा हो सकता है.

