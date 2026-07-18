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कैलाश विजयवर्गीय ने स्कूली छात्राओं को दिए 6 बड़े मंत्र, सिद्ध करने के तरीके भी बताए

इंदौर के अहिल्या आश्रम स्कूल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छात्राओं को बताया कि जिंदगी में क्या करना और क्या नहीं.

Kailash Vijayvargiya advised
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : नशामुक्ति को लेकर सक्रिय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बेटियों से भावुक अपील की. कैलाश विजयवर्गीय ने इस रक्षाबंधन पर बहन-बेटियों से नशाखोरी में लिप्त अपने भाइयों को राखी नहीं बांधने की सलाह दी है. यदि घर में पिता शराब पीकर आते हैं तो विरोधस्वरूप वह खाना नहीं खाकर उपवास करेंगी. इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों बहन-बेटियों को यह संकल्प दिलाया है.

बहनें चाहें तो भाइयों का नशा छुड़वा सकती हैं

कैलाश विजयवर्गीय ने अहिल्या आश्रम स्कूल में फर्नीचर एवं वाटर कूलर वितरण कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से संवाद के दौरान कहा "नशाखोरी इतनी खराब आदत है कि इससे परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं. बच्चों में वह ताकत है कि वह प्रयास करें तो अपने पिता और भाइयों से भी नशा छुड़वा सकते हैं." उन्होंने शहर के एक इलाके का जिक्र करते हुए कहा "वहां पहले शाम 6 बजे के बाद नशेड़ियों के कारण जाना मुश्किल था लेकिन वहां के बच्चों ने अपने निजी प्रयासों के बदौलत कई लोगों को शराब छुड़वा दी. ऐसा इस रक्षाबंधन पर भी किया जा सकता है."

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बेटियों से अपील (ETV BHARAT)

पिता शराब पीए तो परिवार के लोग उपवास करें

कैलाश विजयवर्गीय ने छात्राओं से आह्वान किया "यदि आपके घर में भाई शराब पीता है या अन्य नशाखोरी करता है तो उसे राखी मत बांधना. जरूरी है तो आप भगवान कृष्ण को राखी बांध देना, हनुमान जी को राखी बांध देना, भोलेनाथ को राखी बांध सकती हैं. यदि भाई बोले तो कहना जब तक आप नशाखोरी बंद नहीं करोगे तब तक मैं राखी नहीं बांधूंगी. यदि घर में पिता शराब पीकर आते हैं तो आप लोगों को विरोधस्वरूप उपवास करना चाहिए. यदि वह पूछते हैं कि खाना क्यों नहीं खाया तो स्पष्ट बोलिए कि आपकी शराब छुड़ाने के लिए उपवास किया है."

लव जिहाद से सतर्क रहें बेटियां

कैलाश विजयवर्गीय ने लव जिहाद को लेकर भी छात्राओं को सावधान करते हुए कहा "आजकल लव जिहाद के बहुत मामले सामने आ रहे हैं. क्योंकि वे आजकल लड़कियों से अपना नाम छुपाकर दोस्ती करते हैं. वे अपना नाम राम श्याम बताएंगे और दोस्ती करेंगे. बाद में बहलाकर फुसलाकर लालच देकर विवाह कर लेते हैं. लेकिन उनकी सच्चाई बाद में पता चलती है. ऐसे विधर्मी लोग झूठ बोलते हैं. इसलिए लड़कों से दोस्ती नहीं करना चाहिए और अगर करें तो बहुत सोच समझ कर."

इस दौरान उन्होंने बर्गर, पेस्ट्री और मैगी जैसी चीज नहीं खाने की भी नसीहत दी. माता-पिता का सम्मान और ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाने की अपील भी छात्र-छात्राओं से की. इस दौरान विजयवर्गीय ने छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में वाटर कूलर और फर्नीचर भी वितरित किए.

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